Tiệm Yến Nha Trang – nhà hàng chuyên món yến 'vàng trắng' Khánh Hòa

Nhiều người từng nghe qua về yến sào Việt Nam, nhưng chưa thật sự hiểu nó là gì, ăn như thế nào, có vị ra sao hay vì sao người Việt lại trân quý đến vậy. Tiệm Yến Nha Trang ra đời với mong muốn dần rút ngắn khoảng cách ấy.

Là nhà hàng chuyên món yến tại Việt Nam, Tiệm Yến không chọn cách giới thiệu tổ yến như một sản phẩm khó tiếp cận, mà biến nó thành một trải nghiệm ẩm thực gần gũi, hấp dẫn và đầy tò mò với du khách.

Thay vì chỉ là những hũ yến chưng quen thuộc, Tiệm Yến sáng tạo nên hàng loạt món ăn độc đáo từ tổ yến nguyên chất Nha Trang – Khánh Hòa như súp yến, cháo yến, cơm yến, bánh yến, các món tráng miệng và thức uống từ yến.

Chính sự mới lạ ấy đã khiến rất nhiều du khách nước ngoài tò mò bước vào thử, và rồi bất ngờ yêu thích. Nhiều thực khách chia sẻ rằng, trước đây họ chưa từng nghĩ mình sẽ ăn tổ yến, bởi luôn mặc định đây là món ăn “mắc tiền" chỉ dùng để biếu tặng hoặc chỉ dành cho người lớn tuổi. Nhưng khi trải nghiệm tại Tiệm Yến, họ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Các món ăn được chế biến theo phong cách hiện đại, hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn và trình bày đẹp mắt khiến tổ yến trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Mức giá tầm trung với nhiều combo đại tiệc 6-7 món yến cho cả nhà dùng chưa tới 1 triệu đồng, do vậy ai cũng có thể đưa gia đình tới trải nghiệm tẩm bổ.

Khách Hàn Quốc là một trong những nhóm khách quốc tế yêu thích mô hình này. Trong thời gian gần đây, cái tên “Tiệm Yến Nha Trang” xuất hiện ngày càng nhiều trên các blog du lịch, diễn đàn và cộng đồng review của khách Hàn. Không ít du khách truyền tai nhau rằng: “Nếu đến Nha Trang, nhất định phải thử súp yến ở Tiệm Yến.”

Điều thú vị là nhiều người trong số họ trước đây chưa từng ăn tổ yến, thậm chí còn không quan tâm đến đặc sản này. Nhưng nhờ cách tiếp cận mới mẻ của Tiệm Yến, họ bắt đầu tò mò, thử trải nghiệm rồi dần trở thành khách quen mỗi khi quay lại Việt Nam.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm cá nhân, nhiều du khách sau khi trở về nước còn tiếp tục giới thiệu Tiệm Yến cho bạn bè, người thân và cộng đồng yêu du lịch Việt Nam. Chính hiệu ứng truyền miệng tự nhiên ấy đã giúp Tiệm Yến dần trở thành một cái tên “hot” trong danh sách những địa điểm nên thử khi đến Nha Trang.

Không đơn thuần là một nhà hàng, Tiệm Yến Nha Trang đang góp phần đưa đặc sản Khánh Hòa đến gần hơn với bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ dễ chạm đến nhất: ẩm thực.

Bằng sự sáng tạo và cách kể chuyện mới mẻ, thương hiệu đã biến tổ yến từ một đặc sản vốn khá xa lạ trở thành trải nghiệm đáng nhớ với du khách toàn cầu. Từ nhà hàng ở 51C Cao Bá Quát, Nha Trang; Tiệm Yến hiện đã mở rộng đến Hà Nội và TP.HCM thông qua hai chi nhánh tại: 29 phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội và 110 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Trong tương lai, thương hiệu kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đến thêm nhiều thành phố khác, để không chỉ người Việt mà cả du khách quốc tế đều có cơ hội hiểu hơn, yêu hơn và trải nghiệm trọn vẹn hơn giá trị của yến sào Việt Nam.