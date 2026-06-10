NASA công bố phi hành đoàn Artemis III, chuẩn bị cho sứ mệnh Mặt Trăng năm 2027

(VTC News) -

NASA ngày 10/6 công bố các thành viên phi hành đoàn chính và dự bị của sứ mệnh Artemis III, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng và chuẩn bị cho các chuyến đổ bộ xuống cực Nam Mặt Trăng trong những năm tới.

Phi hành đoàn Artemis III, từ trái sang: Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio. (Ảnh: NASA)

Phi hành đoàn chính gồm bốn thành viên: phi hành gia NASA Randy Bresnik giữ vai trò chỉ huy, phi hành gia Luca Parmitano của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) làm phi công.

Hai chuyên gia nhiệm vụ là Andre Douglas và Frank Rubio của NASA. Phi hành gia Bob Hines được chỉ định làm thành viên dự bị.

Đây cũng là lần đầu tiên một phi hành gia ESA được phân công tham gia một sứ mệnh Artemis.

"Artemis III sẽ cho thấy sức mạnh của đổi mới sáng tạo Mỹ và hợp tác quốc tế khi chúng tôi thử nghiệm các hoạt động gặp gỡ, kết nối tàu vũ trụ và phát triển những công nghệ có thể đưa con người tiến sâu hơn vào Hệ Mặt Trời", Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết.

Phi hành đoàn giàu kinh nghiệm

Chỉ huy Randy Bresnik sẽ thực hiện chuyến bay vũ trụ thứ ba trong sự nghiệp. Cựu đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ từng tham gia các nhiệm vụ tàu con thoi Atlantis và tàu Soyuz tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ông có hơn 7.000 giờ bay trên 95 loại máy bay khác nhau.

Phi công Luca Parmitano cũng là người dày dạn kinh nghiệm với hai lần bay lên ISS. Năm 2019, ông trở thành người Italy đầu tiên và là người châu Âu thứ ba chỉ huy trạm vũ trụ.

Frank Rubio nổi tiếng sau khi lập kỷ lục chuyến bay không gian dài nhất của một phi hành gia Mỹ với 371 ngày liên tục trên quỹ đạo từ năm 2022 đến 2023.

Trong khi đó, Andre Douglas sẽ thực hiện chuyến bay không gian đầu tiên. Trước đây, ông từng tham gia các dự án phát triển phương tiện tự hành, hệ thống thám hiểm không gian và công nghệ quốc phòng dưới biển.

Sứ mệnh bay có người lái phức tạp nhất

Artemis III dự kiến thực hiện vào năm 2027 và được xem là một trong những sứ mệnh bay có người lái phức tạp nhất trong lịch sử gần đây.

Chuyến bay sẽ tiến hành hàng loạt thử nghiệm trên quỹ đạo Trái Đất nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa tàu vũ trụ Orion của NASA và các tàu đổ bộ Mặt Trăng do Blue Origin và SpaceX phát triển.

NASA vận chuyển tầng lõi của tên lửa SLS dùng cho nhiệm vụ Artemis III từ Cơ sở Lắp ráp Michoud đến sà lan Pegasus ở New Orleans, ngày 22/4. (Ảnh: NASA)

Theo kế hoạch, tên lửa SLS (Space Launch System) sẽ đưa tàu Orion cùng phi hành đoàn lên quỹ đạo Trái Đất từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida.

Sau khi hoàn tất kiểm tra hệ thống, Orion sẽ lần đầu tiên thực hiện các thao tác tiếp cận và kết nối với những phiên bản thử nghiệm của tàu đổ bộ Mặt Trăng do Blue Origin và SpaceX phát triển.

Nhiệm vụ sẽ bao gồm nhiều đợt phóng liên tiếp bằng các tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay. NASA sẽ kiểm tra khả năng phối hợp giữa Orion và các tàu đổ bộ, từ phần mềm điều khiển, hệ thống liên lạc đến động cơ và các giao diện kết nối.

Artemis III được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước Artemis IV, sứ mệnh dự kiến đưa con người đến khu vực cực Nam Mặt Trăng vào năm 2028.

Quá trình thử nghiệm phối hợp giữa Orion, Blue Moon và Starship

Theo NASA, tàu đổ bộ Blue Moon của Blue Origin sẽ được phóng lên quỹ đạo trước và chờ đợi phi hành đoàn.

Sau đó, Orion mang theo các phi hành gia sẽ được phóng bằng tên lửa SLS và thực hiện kết nối với tàu đổ bộ của Blue Origin trong khoảng hai ngày để thử nghiệm công nghệ, bao gồm việc các phi hành gia di chuyển sang tàu đổ bộ.

Khi hoàn thành các thử nghiệm với Blue Moon, Orion sẽ tách khỏi tàu đổ bộ và chờ tàu Starship của SpaceX.

Tàu đổ bộ Mặt Trăng Blue Moon Mark 1 của Blue Origin hoàn thành thử nghiệm trong Buồng chân không nhiệt A tại Trung tâm Vũ trụ Johnson, tháng 5/2026. (Ảnh: NASA)

Phiên bản thử nghiệm của Starship sau đó sẽ được phóng lên quỹ đạo để gặp Orion. Hai phương tiện sẽ kết nối trong khoảng một ngày nhằm kiểm tra hệ thống trước khi phi hành đoàn quay trở về Trái Đất.

Toàn bộ nhiệm vụ dự kiến kéo dài khoảng hai tuần, kết thúc bằng màn hạ cánh xuống Thái Bình Dương và được lực lượng Hải quân Mỹ phối hợp cùng NASA thu hồi.

Tiến độ chuẩn bị

NASA cho biết công tác chuẩn bị cho Artemis III đang được đẩy nhanh.

Mùa hè năm nay, các kỹ sư sẽ kết nối mô-đun phi hành đoàn và mô-đun dịch vụ của tàu Orion, đồng thời tích hợp hệ thống kết nối mới sẽ lần đầu tiên được đưa vào không gian.

Tấm chắn nhiệt của Orion cũng đang được hoàn thiện sau các cuộc kiểm tra siêu âm đối với từng khối vật liệu riêng lẻ.

Trong khi đó, quá trình lắp ráp tên lửa SLS cũng đang được triển khai. Các kỹ thuật viên đang tích hợp phần thân chính với khoang động cơ trước khi lắp bốn động cơ RS-25 trong mùa hè.

Blue Origin hiện phát triển phiên bản có người lái của tàu đổ bộ Blue Moon, còn SpaceX phát triển phiên bản đổ bộ Mặt Trăng của Starship. Cả hai công ty đều đang chế tạo các phương tiện thử nghiệm phục vụ Artemis III dưới sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ NASA.

NASA cho biết Artemis III sẽ tiếp tục mở đường cho các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng quy mô lớn hơn, hướng tới mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất và chuẩn bị cho những chuyến bay có người lái tới Sao Hỏa trong tương lai.