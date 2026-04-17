Năm giây rơi tự do: Đoàn Artemis II kể lại hành trình trở về nghẹt thở

Bốn phi hành gia sứ mệnh Artemis II đã có buổi phỏng vấn đầu tiên kể từ khi trở về Trái Đất hôm 10/4, sau chuyến bay lịch sử vòng qua vùng tối của Mặt Trăng.

Phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada), chia sẻ về quá trình căng thẳng nhất khi tàu Orion tái nhập khí quyển, trong đó khoảnh khắc bộ dù bung ra giống như cảm giác rơi tự do từ một tòa nhà chọc trời trong vòng 5 giây.

Phi hành đoàn Artemis II trong buổi họp báo tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Mỹ, sau chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng. (Ảnh: Getty Images)

Trải nghiệm mãnh liệt khi tái nhập khí quyển

Giai đoạn hồi hộp nhất của sứ mệnh Artemis II chính là quá trình tàu Orion quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất. Khoang tàu va chạm với lớp khí quyển ở tốc độ gấp 30 lần tốc độ âm thanh, ma sát cực lớn tạo ra lớp plasma bao quanh, gây mất liên lạc vô tuyến trong khoảng sáu phút.

Ở bên ngoài, lớp lá chắn nhiệt dưới đáy tàu phải chịu đựng nhiệt độ lên tới 2.700 độ C (5.000 độ F). Lớp lá chắn này được thiết kế để cháy và mòn dần nhằm bảo vệ nhiệt độ bên trong khoang tàu luôn ở mức dễ chịu cho con người.

Trong cuộc họp báo, các phi hành gia thừa nhận đã quan sát thấy hiện tượng "mất lớp than cháy" (tấm chắn nhiệt bị bong tróc từng mảng nhỏ). Đây là vấn đề từng xuất hiện trong chuyến bay thử nghiệm Artemis I năm 2022.

Tuy nhiên, chỉ huy Reid Wiseman khẳng định rằng dù có hiện tượng này, quá trình hạ cánh vẫn diễn ra tương đối êm ái nhờ vào quỹ đạo tái nhập đã được điều chỉnh.

Trong khi đó, phi hành gia Victor Glover mô tả khoảnh khắc bộ dù bung ra giống như cảm giác rơi tự do từ một tòa nhà chọc trời trong vòng 5 giây.

Phi hành gia Christina Koch ôm tàu Orion trong khoang USS John P. Murtha, một ngày sau khi phi hành đoàn Artemis II hạ cánh ngoài khơi California. (Nguồn. NASA)

Tâm lý vững vàng trong không gian cô độc

Đi sâu vào không gian hơn bất kỳ sứ mệnh nào trong lịch sử, các phi hành gia Artemis II không tránh khỏi những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến Trái Đất dần biến mất.

Để đối phó với sự bồn chồn và áp lực, phi hành đoàn đã được huấn luyện kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần.

Wiseman chia sẻ, dù có sẵn thuốc hỗ trợ căng thẳng trong hộp y tế, nhưng mối quan hệ gắn kết như anh chị em ruột giữa bốn thành viên đã giúp họ vượt qua những thách thức về sức khỏe tâm thần mà không cần can thiệp y tế.

Trái Đất màu xanh nhạt với những đám mây trắng sáng lặn xuống phía sau bề mặt Mặt Trăng đầy miệng núi lửa. (Nguồn: NASA)

Trong 10 ngày thực hiện nhiệm vụ, khoảnh khắc ấn tượng nhất là chuyến bay ngang kéo dài 7 giờ qua mặt khuất của Mặt Trăng. Hình ảnh về khu vực được gọi là vùng tối của vệ tinh này đã tạo nên một cơn sốt trong văn hóa đại chúng và mang lại giá trị khoa học to lớn.

Sứ mệnh Artemis II không chỉ hoàn thành các mục tiêu kỹ thuật như thử nghiệm tàu vũ trụ Orion rộng 4,9 m hay xử lý sự cố vệ sinh trên tàu, mà còn đạt được mục tiêu quan trọng nhất là truyền cảm hứng cho thế giới.

Đối với các phi hành gia, việc trở thành "sứ mệnh của thế giới" quan trọng tương đương với những kỷ lục về khoảng cách mà họ đã thiết lập.