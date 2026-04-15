Người dân xếp hàng xác thực SIM, nhà mạng dốc toàn lực phục vụ

Sáng 15/4, tại các điểm giao dịch của các nhà mạng như VinaPhone, Viettel, MobiFone ghi nhận đông đảo người dân đến thực hiện việc xác thực thông tin SIM chính chủ.

Theo đại diện nhà mạng VinaPhone, đơn vị này sẽ dốc toàn lực lượng tăng cường nhân sự tại các điểm giao dịch, các điểm lưu động để phục vụ người dân xác thực thuê bao. Đối với doanh nghiệp và người già, người yếu thế, nhân viên VinaPhone sẽ đến tận nơi phục vụ.

Nhà mạng cũng cho biết, thời gian thực hiện xác thực thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng (từ 15/4 đến 15/6). Sau thời điểm 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ.

Đông người dân đến điểm giao dịch của VinaPhone để xác thực thông tin vào sáng 15/4. (Ảnh: VinaPhone)

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, việc đăng ký thuê bao di động mới sẽ yêu cầu xác thực bằng khuôn mặt. Chủ thuê bao cần cung cấp bốn thông tin cốt lõi: số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt).

Người dùng không cần xác thực lại nếu số điện thoại đã được đăng ký bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Hệ thống cũng tự động ghi nhận tính hợp lệ nếu số điện thoại đã được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2. Các thuê bao giao tiếp trực tiếp (H2H) đã xác thực qua ứng dụng VNeID cũng được miễn xác thực lại.

Quy định này nhằm triệt phá SIM rác, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Người dùng cần lưu ý các mốc quan trọng: từ 15/4/2026, triển khai xác thực thông tin thuê bao diện rộng và từ 15/6/2026, áp dụng bắt buộc đối với thuê bao có thay đổi thiết bị đầu cuối. Nếu không xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ một chiều, hai chiều, và có thể bị chấm dứt hợp đồng nếu không cập nhật thông tin kịp thời.

Để tránh gián đoạn liên lạc, người dùng thuộc nhóm thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em) cần đến cửa hàng để thực hiện chuyển chủ quyền.