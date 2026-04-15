Hướng dẫn cách xác thực sinh trắc học với thuê bao di động

(VTC News) -

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, việc đăng ký thuê bao di động mới sẽ yêu cầu xác thực bằng khuôn mặt. Chủ thuê bao cần cung cấp bốn thông tin cốt lõi: số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt).

Người dùng không cần xác thực lại nếu số điện thoại đã được đăng ký bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Hệ thống cũng tự động ghi nhận tính hợp lệ nếu số điện thoại đã được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2. Các thuê bao giao tiếp trực tiếp (H2H) đã xác thực qua ứng dụng VNeID cũng được miễn xác thực lại.

Tuy nhiên, nếu người dùng tháo SIM và lắp vào thiết bị khác, họ sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học. Doanh nghiệp viễn thông có tối đa 2 giờ để rà soát và khóa chiều đi (gọi điện, nhắn tin) khi SIM được lắp vào điện thoại mới. Sau khi bị khóa, chủ thuê bao có 30 ngày để hoàn tất xác thực sinh trắc học. Nếu không thực hiện trong thời gian này, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều và có thể bị chấm dứt dịch vụ sau 5 ngày tiếp theo.

Đối với thuê bao đăng ký bằng CMND 9 số, người dùng cần bổ sung xác thực sinh trắc học trong vòng 60 ngày kể từ khi thông tư có hiệu lực. Nếu không hoàn tất, thuê bao có thể bị tạm dừng và chấm dứt dịch vụ. Các thuê bao không chính chủ trên VNeID cũng sẽ bị yêu cầu xác thực lại, nếu không thực hiện sẽ bị xử lý theo lộ trình: tạm dừng một chiều, dừng hai chiều và chấm dứt hợp đồng.

Quy định này nhằm triệt phá SIM rác, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Người dùng cần lưu ý các mốc quan trọng: từ 15/4/2026, triển khai xác thực thông tin thuê bao diện rộng và từ 15/6/2026, áp dụng bắt buộc đối với thuê bao có thay đổi thiết bị đầu cuối. Nếu không xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ một chiều, hai chiều, và có thể bị chấm dứt hợp đồng nếu không cập nhật thông tin kịp thời.

Để tránh gián đoạn liên lạc, người dùng thuộc nhóm thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em) cần đến cửa hàng để thực hiện chuyển chủ quyền.

Các bước thực hiện thủ tục sinh trắc học

1. Thuê bao Viettel đăng ký SIM di động bằng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số:

2. Thuê bao đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel:

3. Thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em): Chủ cũ và chủ mới cần ra điểm giao dịch Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

4. Các trường hợp khác: Cần gọi tổng đài 1800 8098 để được tra cứu, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin xử lý kịp thời.

Đối với thuê bao VinaPhone, người dùng có thể thực hiện tại nhà thông qua ứng dụng My VNPT với hai phương thức chính:

Cách 1: Xác thực qua ứng dụng VNeID. Đây là cách nhanh nhất dành cho những ai đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 1: Tải và đăng nhập ứng dụng My VNPT -> Bước 2: Chọn mục Thông tin thuê bao -> Bước 3: Nhấn Thực hiện ngay tại banner xác thực -> Bước 4: Nhấn Xác thực ngay trên màn hình giới thiệu

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại -> Bước 6: Chọn hình thức Liên kết ứng dụng VNeID -> Bước 7: Chụp ảnh giấy tờ và ảnh chân dung theo yêu cầu -> Bước 8: Nhấn Mở ứng dụng VNeID để thực hiện liên kết.

Bước 9: Xác nhận thông tin trên ứng dụng VNeID -> Bước 10: Quay lại My VNPT và ký phiếu xác nhận điện tử -> Bước 11: Nhận thông báo xác thực thành công

Cách 2: Xác thực bằng CCCD gắn chip (Sử dụng công nghệ NFC)

Nếu người dùng chưa có VNeID hoặc muốn dùng trực tiếp thẻ CCCD:

Bước 1 - Bước 5: Thực hiện tương tự như Cách 1 (Đăng nhập -> Nhập OTP)

Bước 6: Chọn hình thức Quét CCCD gắn chip -> Bước 7: Chụp ảnh CCCD và ảnh chân dung -> Bước 8: Xem video hướng dẫn và nhấn bắt đầu

Bước 9: Áp sát thẻ CCCD vào mặt sau điện thoại (vị trí đầu đọc NFC) để quét chip -> Bước 10: Giữ nguyên vị trí cho đến khi máy báo đọc chip thành công -> Bước 11: Ký phiếu xác nhận trên My VNPT -> Bước 12: Hệ thống thông báo hoàn tất xác thực.