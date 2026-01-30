Giá vàng thế giới lao dốc về 5.100 USD/ounce, trong nước mất gần 9 triệu/lượng

(VTC News) -

Lúc 16h15, giá vàng thế giới ở mức 5.104 USD/ounce, giảm 266 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay và giảm tới 442 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua.

Cùng đà giảm không phanh với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước chiều nay cũng suy giảm. Lúc 16h, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng lao dốc cho thấy áp lực bán chốt lời đã bùng phát mạnh, đặc biệt từ các dòng tiền đầu cơ ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Giá vàng hôm nay lao dốc sau khi liên tiếp lập đỉnh. (Ảnh: Kitco).

Tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo đã làm choáng váng ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất và buộc những người tham gia thị trường phải đặt câu hỏi liệu giá kim loại đã giảm quá mạnh, quá nhanh hay chưa và liệu sự biến động hôm thứ Năm có báo hiệu sự kết thúc của đợt tăng giá trên thị trường giá lên hay không?

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng gần 30%, đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ của các chu kỳ tăng giá kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, theo ông Simon Biddle, Trưởng bộ phận kim loại quý tại công ty môi giới Tullet Prebon (thuộc TP ICAP Group), mức tăng quá nhanh và kéo dài đã dần thu hẹp khả năng tham gia thị trường của các ngân hàng, làm suy giảm thanh khoản và gia tăng biến động.

“Các ngân hàng không có bảng cân đối kế toán vô hạn để giao dịch kim loại quý. Khối lượng giao dịch đã giảm khi họ buộc phải hạn chế rủi ro”, ông Biddle nói.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, biến động đồng USD và quyết định chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Lý giải về diễn biến của giá vàng gần đây, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, giá vàng thế giới và trong nước đều đang tăng "vô tiền khoáng hậu". Không ai có thể dự đoán là tới hiện tại, giá vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce.

"Khoảng 1 tháng trước, tôi chỉ dự đoán đến thời điểm này, giá vàng tăng lên khoảng 5.300 USD/ounce. Giá vàng thế giới đang bị tác động bởi rất nhiều yếu tố như: giá trị của đồng USD xuống thấp; tình hình địa chính trị bất ổn trên toàn cầu; các ngân hàng Trung ương đang tìm cách tăng cường dự trữ quốc gia thông qua việc mua vàng thay cho các tài sản định nghĩa bằng USD như trái phiếu của Mỹ", ông Hiếu nói.