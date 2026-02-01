+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bé Sia 5 tuổi 'làm như người lớn': Sự thật phía sau video triệu view
(VTC News) -
Bé Giàng Thị Sia (5 tuổi) ở xã Hạnh Phúc, Lào Cai được biết đến qua những video đời thường, từ hái rau, lên nương đến nấu cơm, em đều thực hiện thuần thục.
Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026
06:49 01/02/2026
Tin nóng
Văn khấn rằm tháng Chạp cúng gia tiên đầy đủ nhất
06:15 01/02/2026
Gia đình
Dự báo thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc trời rét, Hà Nội thấp nhất 14°C
04:30 01/02/2026
Thời tiết
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất: Man Utd vào top 4
00:13 01/02/2026
Bóng đá Anh
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Kết quả Liverpool vs Newcastle mới nhất
00:11 01/02/2026
Bóng đá Anh
Kết quả Ngoại Hạng Anh: Gyokeres lại ghi bàn, Arsenal thắng đậm Leeds
00:01 01/02/2026
Bóng đá Anh
Nhà hát Lớn Hà Nội sống động trong đêm Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026
23:14 31/01/2026
Tin nóng
Điều tra vụ tài xế ô tô 7 chỗ bị hành hung, ngã gục giữa đường ở Tây Ninh
23:09 31/01/2026
Bản tin 113
Thủng ruột vì thói quen ngậm tăm sau ăn nhiều người mắc
22:50 31/01/2026
Tin tức
Israel không kích dữ dội vào Gaza, ít nhất 28 người chết
22:29 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Hành khách liên tục cởi đồ, đòi nhảy khỏi máy bay
22:26 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Công Phượng tái xuất, CLB Đồng Nai giữ chắc ngôi đầu giải Hạng Nhất
22:25 31/01/2026
V.League
Tổng thống Trump gửi điện mừng, mong đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ
22:00 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Thủ tướng chủ trì phiên họp về công trình, dự án đường sắt trọng điểm
21:40 31/01/2026
Tin nhanh 24h
Hội chợ Mùa Xuân năm 2026: Khẩn trương triển khai, sẵn sàng cho ngày khai mạc
21:22 31/01/2026
Thị trường
Bắt giữ kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 34 năm lẩn trốn
21:12 31/01/2026
Bản tin 113
Ách tắc 300.000 tấn nông sản ở cửa khẩu: Bộ Nông nghiệp và Môi trường lên tiếng
21:09 31/01/2026
Thị trường
Kết quả V.League: Lucao ghi cú đúp, Thể Công đánh bại Hải Phòng
20:37 31/01/2026
V.League
Cập nhật V.League 2025-2026 hôm nay: Thể Công Viettel chiếm hạng 3
20:22 31/01/2026
V.League
NSƯT Vũ Thắng Lợi làm điều chưa từng có trong live concert mùa xuân
20:01 31/01/2026
Ca Nhạc
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 8
19:55 31/01/2026
V.League
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Campuchia
19:52 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Triệt phá 10 điểm làm gas giả ở Đồng Nai, tạm giữ nhiều xe bồn, 4.000 bình gas
19:27 31/01/2026
Tin tức 24h qua
Kết quả SLNA vs Hà Nội, vòng 12 giải V.League mới nhất
18:55 31/01/2026
V.League
Vốn vào ít, áp lực thấp, dư địa lớn: Công thức đầu tư tại Vinhomes Golden Avenue
18:53 31/01/2026
Bất động sản
VinFast công bố kế hoạch kinh doanh xe máy điện tại các thị trường quốc tế
18:29 31/01/2026
Xe
Khánh thành trường nội trú 5 sao vùng biên giới với dấu ấn của Sun Group
18:25 31/01/2026
Giáo dục
Người đàn ông ở TP.HCM trúng 15 giải đặc biệt trị giá hơn 36 tỷ đồng
18:20 31/01/2026
Thị trường
Vận hành êm, chi phí mềm: Limo Green chuẩn bài xe dịch vụ 5 sao
18:16 31/01/2026
Xe
Sắm ô tô chơi Tết không thể dễ hơn đến thế với VinFast VF 3
18:08 31/01/2026
Xe