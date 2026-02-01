Đóng

Bé Sia 5 tuổi 'làm như người lớn': Sự thật phía sau video triệu view

(VTC News) -

Bé Giàng Thị Sia (5 tuổi) ở xã Hạnh Phúc, Lào Cai được biết đến qua những video đời thường, từ hái rau, lên nương đến nấu cơm, em đều thực hiện thuần thục.

Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới