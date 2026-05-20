Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ông Putin cho biết hai nước xây dựng đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, khi theo đuổi mục tiêu thúc đẩy hạnh phúc quốc gia. Mối quan hệ này, đồng thời, cũng đã đạt đến tầm cao chưa từng có; là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược thực sự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ đón và hội đàm sáng 20/5 (Nguồn: Reuters)

“Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia hiện đại. Nó dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tình hữu nghị và tình láng giềng chân thành. Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Nga và Trung Quốc”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, những trụ cột vững chắc này đã cho phép quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “liên tục vượt qua thử thách về sức mạnh và tính bền vững”.

“Chúng tôi cam kết hợp tác cùng nhau trên cùng một hướng. Chúng tôi sẽ phát triển hợp tác song phương và cũng tích cực làm việc tại các diễn đàn quốc tế nơi các đồng nghiệp của chúng tôi đã có liên hệ chặt chẽ để thiết lập một nền tảng rất tốt cho sự phát triển bền vững hướng tới việc thiết lập một thế giới đa cực”, nhà lãnh đạo Nga kết luận.

Tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc lần này là một phái đoàn bao gồm hầu hết các quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của các cơ quan công cộng và giáo dục. Điều này cho thấy phạm vi và mức độ hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng, 25 năm trước, hai nước đã ký Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị. Văn kiện liên quốc gia cơ bản này đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Nga và Trung Quốc, và vẫn hoàn toàn có giá trị.

Nhân dịp này, Nga và Trung Quốc đã ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.