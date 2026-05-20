Nghệ An: Hơn 3.000 người xuyên không thời gian, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Sau 3 ngày mở cửa đón khách tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chương trình trải nghiệm thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng đã khép lại với những con số và dấu ấn ấn tượng.

Khai mạc từ ngày 17/5 đến hết ngày 19/5, không gian triển lãm tại khu vực sân khấu Nhà Lá đã trở thành điểm hẹn văn hóa - lịch sử thu hút trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026.

Chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra từ 17-19/5 ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) đón hơn 3000 người dân và du khách từ mọi miền tổ quốc về tham quan, trải nghiệm.

Chương trình đã đón tiếp hơn 3.000 người dân và du khách từ mọi miền tổ quốc về tham quan, trải nghiệm. Từ các cựu chiến binh, đại biểu, cán bộ chiến sĩ cho đến các bạn trẻ học sinh..., tất cả đều chung một niềm xúc động khi được "xuyên không" về Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Kỳ vọng mở rộng mô hình giáo dục lịch sử bằng công nghệ

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, việc đưa chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” về tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân quê Bác cũng như du khách cả nước.

Theo bà Hạnh, chính không gian văn hóa – lịch sử tại Kim Liên đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho chương trình khi người dân được trực tiếp trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại.

Hiệu ứng tích cực từ chương trình cho thấy nhu cầu tiếp cận lịch sử bằng những hình thức trực quan, hiện đại đang ngày càng lớn.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nghệ An đánh giá đây là mô hình giáo dục giàu tính sáng tạo khi kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và các giá trị lịch sử: “Khi ông bà, cha mẹ và con cháu có thể cùng đứng trong một không gian trải nghiệm lịch sử, cùng xúc động trước thời khắc thiêng liêng của dân tộc, đó chính là giá trị rất lớn mà chương trình mang lại”.

Bên cạnh nội dung ý nghĩa, bà Hạnh cũng ghi nhận công tác tổ chức chương trình được chuẩn bị bài bản, khoa học, bảo đảm an toàn dù lượng người tham gia rất đông trong những ngày cao điểm của lễ hội.

Từ sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, bà tin tưởng đây là tín hiệu tích cực để Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News tiếp tục mở rộng mô hình trải nghiệm văn hóa – lịch sử ứng dụng công nghệ số này tại nhiều địa phương trong thời gian tới.

Điểm chạm cảm xúc đặc biệt tại Lễ hội Làng Sen 2026

Tiếp nối thành công của dự án đặc biệt “Trở về thời khắc thiêng liêng” dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An, Báo Điện tử VTC News phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế ảo này từ ngày 17-19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh xúc động khi được ''xuyên không'' về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Ông Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng (Nghệ An) đánh giá chương trình là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động của lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về quê Bác, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc thông qua cách tiếp cận mới mẻ, trực quan.

Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham gia. Tại khu vực sân khấu Nhà Lá, dòng người đã kiên nhẫn xếp hàng đông đúc, chung một niềm háo hức được trải nghiệm hành trình “xuyên không” đặc biệt, trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Chị Nguyễn Hòa (du khách đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ khi xếp hàng từ sớm: “Tôi đến từ sớm vì sợ đông. Dù thời tiết nóng nhưng ai cũng háo hức. Được trải nghiệm chương trình đúng dịp Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh quê Bác khiến ai cũng thấy ý nghĩa, xúc động”.

Cùng chung cảm xúc, chị Minh Ngọc (Tuyên Quang) cùng đoàn du khách của mình cũng đã vượt đường dài để có mặt tại Làng Sen từ 7 giờ sáng với mong muốn được sống lại không khí độc lập của dân tộc.

Khi hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng với tiếng hô vang, tiếng vỗ tay của hàng vạn đồng bào trong ngày độc lập đầu tiên, nhiều người đã không giấu được sự xúc động.

Ông Lê Hải Thung, một cựu quân nhân ở Nghệ An nghẹn ngào khi nghe lại giọng nói ấm áp của Bác Hồ. “Mô hình trải nghiệm thực tế ảo không chỉ giúp lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn mà còn tạo ra tác động mạnh về cảm xúc, giúp người xem hiểu rõ hơn những hy sinh, mất mát của cha ông trong hành trình giành độc lập dân tộc”.

Đối với thế hệ trẻ, công nghệ VR đã xóa nhòa khoảng cách thời gian. Bạn trẻ Trần Minh Anh (Nghệ An) hào hứng bày tỏ sau khi trực tiếp đeo kính: “Cảm giác hoàn toàn khác so với xem tư liệu qua sách báo hay truyền hình. Khi đeo kính VR, tôi có cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945. Không gian, âm thanh và hình ảnh đều rất chân thực”.

Đại úy Chu Văn Hoàng (Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An) cũng khẳng định đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy tinh thần bất khuất của cha ông.

“Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên cả nước để nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội trải nghiệm, từ đó thêm yêu lịch sử, trân trọng giá trị độc lập, tự do và sống xứng đáng với mong đợi và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đại úy Hoàng bày tỏ.

Thành công cùng sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng nghìn người dân tại quê Bác chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của mô hình giáo dục lịch sử bằng công nghệ số, mở ra triển vọng nhân rộng hành trình ý nghĩa này trên khắp cả nước.