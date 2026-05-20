Cởi trói điều kiện kinh doanh, tăng truy xuất nguồn gốc: Hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực

Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.

Trong đó, đáng chú ý là việc các mặt hàng dự kiến thuộc danh mục rủi ro cao sẽ bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc đồng thời khhuyến khích các sản phẩm, hàng hóa khác thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giữa bối cảnh đó, toạ đàm “Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tiếp thị & Gia đình tổ chức, diễn ra sáng 22/5 tới đây tại Hà Nội rất được cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng chú ý.

Toạ đàm không chỉ giới thiệu một số quy định mới tại dự thảo thông tư mà còn là dịp để doanh nghiệp chia sẻ những lo lắng, trở ngại trong quá thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hoá.

Bên cạnh đó, câu chuyện thành công của những doanh nghiệp tiên phong thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm, cũng sẽ phần nào góp phần giải toả những băn khoăn lẫn bài học để cả các công ty và cơ quan quản lý đúc rút, góp phần triển khai các quy định tới đây được sớm thực chất, đi vào đời sống, nhằm minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng lẫn chính các doanh nghiệp làm ăn tử tế.

Điều đáng chú ý nữa là, toạ đàm diễn ra giữa lúc chính Bộ Công Thương đang đề xuất cắt giảm các điều kiện kinh doanh đối với nhiều mặt hàng vốn được doanh nghiệp kiến nghị từ lâu, như khí, xăng dầu…

Một khi doanh nghiệp được giảm bớt điều kiện, trao quyền chủ động hơn, thì đồng thời, cũng đòi hỏi họ phải có trách nhiệm hơn trong quản lý chất lượng, đường đi của sản phẩm. Khi đó, truy xuất nguồn gốc càng trở nên có ý nghĩa hơn trong việc để cơ quan quản lý hậu kiểm, giám sát, nhất là khi sản phẩm hàng hoá bị phát hiện kém chất lượng, nguy hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến tính lành mạnh của thị trường.

Cũng cần nói thêm rằng, từ cuối tháng 12/2025, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương đã chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tính đến cuối ngày 19/5, đã có hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hoá được xác thực.