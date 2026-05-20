Trước khi bị bắt vì ma tuý, Sơn Ngọc Minh có cuộc sống thế nào?

Sơn Ngọc Minh là một trong số 71 bị can vừa bị Công an TP.HCM khởi tố vì tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Thông tin này nhận được nhiều chú ý của khán giả. Trước khi vướng vòng lao lý, Sơn Ngọc Minh sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn tại Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh từng thi đỗ Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép, anh bỏ dở việc học để mưu sinh.

Sơn Ngọc Minh bị khởi tố liên quan ma tuý.

Từng là thành viên được chú ý trong nhóm V-Music, nhưng sau khi tan rã, Sơn Ngọc Minh chật vật trên con đường nghệ thuật và dần đi vào lãng quên. Dù vẫn chăm chỉ hoạt động, ra sản phẩm mới, tham gia nhiều show diễn, gameshow nhưng nam ca sĩ không vực dậy được danh tiếng.

Không chỉ ca hát, Sơn Ngọc Minh từng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh vào năm 2013. Ca sĩ này cũng xuất hiện trong một số chương trình giải trí và sự kiện. Dù vậy, các hoạt động này không tạo được bước ngoặt lớn để Sơn Ngọc Minh bứt lên sau khi rời V-Music.

Năm 2017, Sơn Ngọc Minh lần đầu tiết lộ về hoàn cảnh gia đình trên chương trình Người kết nối.

Anh tiết lộ gia đình từng gặp biến cố nên phải trải qua nhiều nghề như lượm ve chai, bán đồ nhậu... để kiếm sống. Thời điểm đó, Sơn Ngọc Minh cũng tranh thủ phụ mẹ để vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Đáng chú ý, chương trình còn tiết lộ mẹ của Sơn Ngọc Minh đang làm giúp việc cho một gia đình khá giả ở thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết, có thời điểm bản thân chỉ còn đúng 25.000 đồng trong túi mà không biết con đường tương lai phía trước đi đâu về đâu. Thậm chí, vòm họng của Sơn Ngọc Minh được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư. Chàng trai Cần Thơ sinh năm 1990 từng không dám nói cho gia đình biết vì sợ mẹ lo lắng, cũng không dám đi khám, đi kiểm tra vì sợ không có tiền điều trị.

Khi được MC Cát Tường hỏi về những cạm bẫy trong giới giải trí, Sơn Ngọc Minh từng bày tỏ thẳng thắn: "Cám dỗ thì chắc chắn là có nhưng bản thân mình phải giữ vững được lập trường, không để bị sa ngã. Ba em sợ em sa ngã lắm". Sơn Ngọc Minh cũng nói đến dự định viết sách về những khủng hoảng của tuổi trẻ.

Những câu chuyện về sức khỏe và tài chính khiến hình ảnh Sơn Ngọc Minh trở nên nhiều biến động. Tên tuổi ca sĩ này tiếp tục được nhắc đến, nhưng không phải vì hoạt động nghệ thuật nổi bật, mà bởi các tâm sự cá nhân về cuộc sống sau ánh đèn sân khấu.

Sơn Ngọc Minh có sự nghiệp mờ nhạt.

Kể từ đó, Sơn Ngọc Minh vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ tự do, thỉnh thoảng tham gia các chương trình giải trí và sự kiện. Tuy vậy sự nghiệp của anh vẫn mờ nhạt.

Vài năm gần đây, anh chọn cuộc sống kín tiếng, không còn chia sẻ nhiều hình ảnh trên truyền thông. Nam ca sĩ cũng không ra mắt sản phẩm âm nhạc hay đóng phim.