'Trở về thời khắc thiêng liêng': Mô hình giáo dục lịch sử cần được lan toả

Ngày 18/5, chương trình trải nghiệm thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm.

Đeo kính thực tế ảo VR, lắng nghe giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên giữa không gian tái dựng sống động, Đại úy Chu Văn Hoàng, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An xúc động.

Anh cho rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp người xem đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử bằng cảm xúc trực quan và chân thực hơn.

“Từng câu trong bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 đều mang giá trị rất lớn. Đây là những tư liệu quý giá để thế hệ trẻ hôm nay được nghe lại, hiểu lại tinh thần của dân tộc trong thời khắc khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Khi được trải nghiệm như chính mình đang đứng giữa nhân dân trong ngày lịch sử ấy, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào”, anh chia sẻ.

Đại úy Chu Văn Hoàng cho rằng việc được sống lại những khoảnh khắc lịch sử qua công nghệ hiện đại càng khiến mỗi người thêm biết ơn sự hy sinh của cha ông để các thế hệ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

“Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên cả nước để nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội trải nghiệm, từ đó thêm yêu lịch sử, trân trọng giá trị độc lập, tự do và sống xứng đáng với mong đợi và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh". anh nói.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều cựu chiến binh và người dân lớn tuổi cũng bày tỏ xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử được tái hiện bằng công nghệ hiện đại.

Ông Lê Hải Thung, một cựu quân nhân ở Nghệ An cho biết ông đặc biệt xúc động khi được nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 2/9/1945.

Theo ông Thung, mô hình trải nghiệm thực tế ảo không chỉ giúp lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn mà còn tạo ra tác động mạnh về cảm xúc, giúp người xem hiểu rõ hơn những hy sinh, mất mát của cha ông trong hành trình giành độc lập dân tộc.

“Cần tiếp tục nhân rộng mô hình này, đồng thời bổ sung thêm nhiều tư liệu lịch sử khác để thế hệ hôm nay hiểu hơn về chặng đường đấu tranh, giành độc lập của dân tộc”, ông đề xuất.

Ông Nguyễn Hữu Nhâm, du khách đến từ TP.HCM, cũng bày tỏ xúc động khi trải nghiệm chương trình thực tế ảo tái hiện ngày 2/9/1945. Theo ông, việc được trực tiếp “đứng giữa” không gian lịch sử, lắng nghe giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chứng kiến khoảnh khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mang lại cảm xúc rất đặc biệt.

Các em học sinh trường THCS Kim Liên trải nghiệm chương trình thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng".

"Tôi mong chương trình sẽ được lan tỏa rộng hơn đến nhiều địa phương, đặc biệt là TP.HCM để đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ, có cơ hội trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ hiện đại. Khi được sống trong thời khắc lịch sử đó, cảm xúc về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trở nên chân thực hơn rất nhiều”, ông chia sẻ.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ ngày 17-19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Chương trình không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Các em học sinh viết những dòng lưu bút sau khi trải nghiệm chương trình.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.

Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chương trình trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.