Luyện thi chứng chỉ TOEFL iBT trong thời đại AI phát triển

Ngày 17/05/2026 tại TP. HCM, Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) phối hợp cùng đại diện quốc gia IIG Việt Nam tổ chức Ngày hội trải nghiệm TOEFL - TOEFL Experience Day - với sự tham gia của nhiều nhà giáo dục, chuyên gia đào tạo và đại diện các trường đại học.

Sự kiện giới thiệu trải nghiệm TOEFL iBT cải tiến theo cách thực tế và hấp dẫn, bao gồm các cập nhật như thang điểm mới từ 1–6, thiết kế bài thi thích ứng (adaptive test design), cùng sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các kỹ năng giao tiếp học thuật sẵn sàng cho tương lai.

Trải nghiệm mang tính tương tác và học tập thực tiễn, được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức, sự tự tin và khả năng tư vấn cho giáo viên, cố vấn học tập, các tổ chức giáo dục và đối tác – những người đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng lựa chọn kỳ thi cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Sidnei De Souza – Giám đốc Điều hành, Đối tác toàn cầu và Quản lý kinh doanh ETS – cho rằng: “AI và các công nghệ dịch thuật phát triển, nhưng không thể hoàn toàn thay thế khả năng tư duy phản biện, truyền đạt ý tưởng rõ ràng, hợp tác trong môi trường đa văn hóa và tự tin tham gia vào các môi trường học thuật cũng như nghề nghiệp. Đó vẫn là những kỹ năng mang tính con người sâu sắc, cũng chính là lý do TOEFL tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Trong 5-10 năm tới, học sinh sẽ cần nhiều hơn việc chỉ hiểu tiếng Anh. Các em cần biết cách đánh giá thông tin, trình bày ý tưởng rõ ràng, hợp tác trong môi trường đa văn hóa và làm việc hiệu quả cùng với các công nghệ AI.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các kỹ năng mang tính con người sẽ càng trở nên có giá trị hơn. Tương lai không chỉ là biết nói tiếng Anh. Đó là khả năng sử dụng tiếng Anh để tư duy, kết nối, hợp tác, giải quyết vấn đề và tạo ra cơ hội vượt qua mọi biên giới. Đó cũng là lý do TOEFL tiếp tục phát triển với vai trò là bài thi tiếng Anh của toàn cầu", ông Sidnei De Souza nhấn mạnh.

Trong năm 2026, TOEFL iBT đã giới thiệu định dạng bài thi thích ứng (adaptive) hiện đại hơn, ngắn gọn và hiệu quả hơn, đồng thời được hỗ trợ bởi công nghệ chấm điểm tăng cường bằng AI.

Điều này mang lại trải nghiệm công bằng và cá nhân hóa hơn cho thí sinh, đồng thời vẫn duy trì danh tiếng quốc tế của bài thi về độ tin cậy và tính công bằng. Những cải tiến mới của bài thi cũng bao gồm thang điểm theo bậc từ 1-6, được căn chỉnh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), giúp học sinh và các tổ chức giáo dục dễ dàng hơn trong việc hiểu và đánh giá kết quả.

TOEFL iBT 2026 phản ánh những thay đổi, được thiết kế nhằm đánh giá khả năng sử dụng và kết hợp các kỹ năng tiếng Anh của học sinh, sinh viên, bao gồm đọc, nghe, nói và viết trong môi trường học thuật.

Bài thi chú trọng vào khả năng giao tiếp thực tế trong lớp học thông qua nội dung học thuật 100% và các dạng bài tích hợp kỹ năng, giúp các tổ chức giáo dục đánh giá liệu học sinh, sinh viên đã sẵn sàng để thành công trong môi trường sử dụng tiếng Anh hay chưa.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tuấn Anh – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ TAEC – Đơn vị đào tạo TOEFL iBT cũng đánh giá cấu trúc mới của TOEFL iBT mang tính cá nhân hóa hơn và tăng cường các tác vụ thực tế như viết email hay phỏng vấn, phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu của học sinh Việt Nam.

Tính đến năm 2026, hiện có hơn 50 trường đại học tại Việt Nam đã đưa điểm TOEFL iBT vào quy trình tuyển sinh của mình. Bài thi được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu chuyên sâu cùng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của kết quả thi, từ đó cung cấp dữ liệu đáng tin cậy phục vụ cho quá trình tuyển sinh.

TOEFL iBT thực sự là một bài thi toàn cầu, được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh một cách công bằng dù bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới. Với hệ thống chấm điểm nhất quán, nội dung mang tính bao quát hơn và các tiêu chuẩn đáng tin cậy được công nhận rộng rãi bởi các tổ chức giáo dục toàn cầu, học sinh, sinh viên có thể yên tâm về một trải nghiệm thi an toàn và công bằng trong mọi lần tham dự.