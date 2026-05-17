Những dòng lưu bút cảm xúc 'Trở về khoảnh khắc thiêng liêng' ở Nghệ An

Ngày 17/5, khu vực trải nghiệm công nghệ thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là nhiều bạn trẻ đến tham gia.

Thông qua kính thực tế ảo (VR), người xem như được hòa mình vào không gian Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945 - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài chờ đợi. Khi đến lượt đeo kính VR, họ có thể quan sát toàn cảnh quảng trường, đứng giữa biển người dự lễ, ngắm cờ đỏ sao vàng tung bay giữa không khí trang nghiêm, trong bầu trời của đất nước tự do.

Rời khu vực trình chiếu, nhiều người nán lại ghi cảm xúc tại dãy bàn được ban tổ chức bố trí bên ngoài, trong đó có không ít bạn trẻ.

“Nếu được sống trong thời khắc ấy, chắc tôi sẽ rất tự hào”, “Biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh cho hòa bình hôm nay”, “Lịch sử lần đầu khiến tôi xúc động như vậy”... là những dòng nhắn được nhiều bạn trẻ để lại sau trải nghiệm.

Nữ sinh Hải Minh (16 tuổi, ở Nghệ An) cho biết trước đây em chỉ biết về ngày Quốc khánh 2/9 qua sách giáo khoa và phim tư liệu, nhưng khi trực tiếp đeo kính VR, cảm xúc hoàn toàn khác. “Có những khoảnh khắc em nổi da gà vì âm thanh và hình ảnh quá chân thực. Khi tiếng hô vang đồng loạt xuất hiện, em có cảm giác như mình đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình cách đây hơn 80 năm”, Hải Minh nói.

Nhiều bạn trẻ xúc động ghi lại cảm xúc sau hành trình trỏ về Quảng trường Ba Đình năm 1945 bằng VR.

Theo nhiều người tham gia, công nghệ thực tế ảo giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với giới trẻ, thay vì chỉ tiếp cận qua bài học hay tài liệu thông thường.

Chị Diệu Hằng (ở Nghệ An) cho biết sau khi trải nghiệm, chị đã ở lại khá lâu để đọc những dòng lưu bút của người khác. “Tôi bất ngờ vì nhiều bạn trẻ quan tâm tới lịch sử theo cách rất tự nhiên. Có những dòng chia sẻ ngắn thôi nhưng đọc lên thấy nhiều cảm xúc và sự biết ơn”, chị cho hay.

Chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ ngày 17/5 đến 19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Theo ban tổ chức, toàn bộ không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại. Người tham gia có thể sử dụng kính VR để quan sát và hòa mình vào không khí của thời khắc lịch sử cách đây 80 năm.

Sự kiện do Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên, đồng thời gắn với chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.

Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chương trình trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.