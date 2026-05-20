Chứng khoán ngược dòng ngoạn mục, thoát phiên giảm sâu hơn 50 điểm

Chỉ số VN30-Index kết phiên cũng tăng 1,49 điểm lên 2.028,94 điểm. Dù vậy, sắc đỏ vẫn bao trùm bảng điện với 466 mã giảm, trong khi chỉ 203 mã giữ được sắc xanh.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 1,83 điểm lên 261,33 điểm, UPCoM-Index giảm 0,77 điểm còn 125,42 điểm.

Hôm nay, thị trường rung lắc mạnh khiến nhà đầu tư thót tim. Đáng chú ý, kết phiên sáng, VN-Index từng mất mốc 1.900 điểm và giảm hơn 30 điểm. Sang đầu phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số có thời điểm giảm hơn 50 điểm, lùi về quanh vùng 1.860 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện ở nhiều cổ phiếu trụ, giúp thị trường đảo chiều về cuối phiên.

Trong rổ VN30, FPT trở thành điểm sáng nổi bật khi tăng 4,3%. Một số cổ phiếu dầu khí và ngân hàng cũng đảo chiều tăng tích cực như PLX (+4,4%), GAS (+3,7%), BSR (+2,1%), LPB (+1,4%)...Nhóm cổ phiếu họ Vin duy trì mức tăng khoảng 1%, đóng góp gần 5 điểm cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh từ các mã ngân hàng lớn như: MBB, CTG, BID…tiếp tục gây sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Chứng khoán bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong phiên. (Ảnh minh họa).

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất, đặc biệt ở nhóm midcap. DXG vẫn giảm sàn, trong khi NVL, CEO, TCH, DIG…thu hẹp đà giảm còn khoảng 4 - 5%. Ngược lại, một số cổ phiếu khu công nghiệp diễn biến tích cực như: IDC (+4%), BCM (+2,4%)...

Các nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép và dịch vụ viễn thông vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Trong khi đó, nhóm dầu khí trở thành điểm sáng khi tăng 2,3% toàn ngành nhờ dòng tiền tham gia mạnh mẽ.

Khối ngoại chấm dứt chuỗi bán ròng khi quay lại mua ròng hơn 136 tỷ đồng, tập trung tại VCB (303 tỷ đồng), VIC (216 tỷ đồng), MSR (130 tỷ đồng)... Ở chiều ngược lại, MBB và ACB là hai mã ngân hàng chịu áp lực bán mạnh.

Về kỹ thuật, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang xuất hiện tín hiệu rung lắc ngắn hạn. Dù xu hướng trung hạn vẫn tích cực nhưng chỉ số có thể tiếp tục giằng co, kiểm định vùng hỗ trợ 1.880-1.900 điểm.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay 20/5, thị trường nhận thêm những thông tin không mấy tích cực từ thị trường Mỹ khi phố Wall có phiên giảm thứ ba liên tiếp do giới đầu tư lo ngại lạm phát tăng đã lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, đồng USD tăng mạnh và giá dầu vẫn neo cao trên 110 USD/thùng.

Với tâm lý từ phiên giảm hôm qua, cùng thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài, nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sáng nay với tâm lý thận trọng bao trùm. Cả bên bán và bên mua đều chủ yếu ra các lệnh mang tính thăm dò là chủ yếu, khiến giao dịch diễn ra chậm, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu.

Tuy nhiên, khoảng gần 11h, lực bán bất ngờ ồ ạt được tung vào nhóm bất động sản, sau đó lan rộng ra các nhóm ngành khác khiến bên mua không kịp trở tay, thanh khoản theo đó tăng lên, nhưng sắc đỏ lan rộng và VN-Index trượt dốc, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ MA20, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 31,06 điểm (-1,62%) xuống 1.881,87 điểm với chỉ 46 mã tăng, trong khi có tới 269 mã giảm, trong đó có 10 mã giảm kịch sàn.