25 học sinh ở Đồng Tháp nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn bán trú tại trường

Theo đó, từ 9h ngày 19/5 đến 9h ngày 20/5 có 25 học sinh và 2 người nhà của giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 25 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc và 2 người điều trị tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Tất cả 27 người nhập viện đều sử dụng thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Đồng vào ngày 18/5 gồm: buổi sáng có cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cao; buổi chiều có bánh su.

Tất cả đều có dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy. Các dấu hiệu bệnh xảy ra vào lúc 14h30 đến 23h ngày 18/5, nhưng theo dõi điều trị tại nhà.

Sau đó, các bệnh nhân lần lượt nhập viện trong khoảng thời gian từ 9h ngày 19/5 đến 4h30 ngày 20/5, trong đó có 2 học sinh có dấu hiệu co giật.

Tổng số người nghi ngộ độc thực phẩm là 25 học sinh trong tổng số 505 học sinh có mặt ăn bán trú tại trường vào ngày 18/5 và 2 người nhà của giáo viên trường tiểu học Kim Đồng.​

UBND phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với trường Tiểu học Kim Đồng, tiến hành kiểm tra tại trường học theo quy định.

Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp UBND phường Sa Đéc tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định hiện hành.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiến hành tiếp nhận, điều trị kịp thời tất cả trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Lê Thị Tuyết Nhung, hiện, ngành chức năng đang phối hợp liên ngành để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc; theo dõi sát diễn tiến bệnh nhân để điều trị kịp thời; theo dõi kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý theo quy định.