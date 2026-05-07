Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế Sơn La khẩn cấp triển khai các biện pháp xử lý sau khi xảy ra vụ ngộ độc do ăn nấm rừng tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn khiến 6 người nhập viện, trong đó có trường hợp tử vong .

Cục yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, tập trung cấp cứu, điều trị nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong. Trong trường hợp cần thiết, phải hội chẩn liên viện, kết nối chuyên môn với tuyến trên để hỗ trợ xử trí kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu phối hợp với ngành Nông nghiệp và các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra vụ việc, xác định chính xác loại nấm gây độc và nguyên nhân dẫn đến ngộ độc, tử vong. Ngành chức năng cần tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp tương tự có thể phát sinh trong cộng đồng.

Bộ Y tế cảnh báo nhiều loại nấm rừng chứa độc tố nguy hiểm, khó phân biệt bằng mắt thường với nấm ăn được. Người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nấm lạ, thực vật không rõ nguồn gốc hoặc chưa xác định được mức độ an toàn.

Loại nấm gây ngộ độc do cơ quan chức năng thu thập. (Ảnh: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cung cấp)

Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, đau bụng, nôn ói, khó thở sau khi ăn nấm hoặc thực phẩm lạ, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu sớm. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Sơn La liên tục cập nhật diễn biến vụ việc, báo cáo nhanh theo quy định và sớm công khai kết quả điều tra nhằm cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.

Ngoài ra, văn bản trên đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế về tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt với thực phẩm tự nhiên và thức ăn đường phố.

Về vụ 9 người ở các xã miền núi Quảng Trị (Hướng Phùng, Lìa, Tân Lập, Khe Sanh) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, nổi mẩn đỏ sau khi ăn ve sầu bắt từ rừng xảy ra ngày 5/5, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Trị khẩn trương điều tra; chỉ đạo tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sở Y tế Quảng Trị cũng được yêu cầu phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác minh nguồn thực phẩm, điều tra nguyên nhân gây ngộ độc và giám sát nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp tương tự.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tuyên truyền về an toàn thực phẩm, đặc biệt với các loại động vật, thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, củ quả rừng và côn trùng. Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, nội dung cảnh báo cần được truyền tải bằng tiếng dân tộc và phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.