Tạm dừng lấy nước thô từ sông Lam sau sự cố tràn 2.000 tấn mật mía

Ngày 7/5, ông Nguyễn Trung Tuấn, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm dừng lấy nguồn nước thô từ sông Lam sau sự cố vỡ bồn chứa mật mía tại Công ty CP Mía đường Sông Lam (xã Nhân Hòa).

Theo ông Tuấn, trước đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An thông báo sự cố vỡ bồn chứa tại công ty mía đường khiến nguồn nước tại kênh chính và kênh N8 thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bị nhiễm bẩn.

Khoảng 2.000 tấn mật mía tràn khắp khuôn viên nhà máy đường sau sự cố. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi nhận được thông tin, Công ty CP Cấp nước Yên Thành đóng cửa lấy nước tại kênh N8 (tuyến kênh lấy nước thô từ sông Lam - PV), tạm thời không sử dụng nguồn nước từ khu vực này cho đến khi chất lượng nước đảm bảo yêu cầu.

Hiện tại, đơn vị sử dụng nguồn nước dự trữ tại hồ chứa nội bộ để xử lý, cấp nước sinh hoạt cho người dân. Nguồn dự trữ có thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng 8.000 khách hàng trong thời gian từ 6-8 ngày.

Trước đó, khoảng 17h ngày 3/5, Công ty CP Mía đường Sông Lam xảy ra sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Đại diện doanh nghiệp cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do sét đánh trực tiếp vào bể chứa, làm bể bị thủng dẫn đến rò rỉ mật mía.

Theo báo cáo của công ty, đến 17h ngày 4/5, công tác xử lý sự cố đã hoàn tất, không phát sinh ảnh hưởng đến môi trường.

Cá nuôi lồng trên sông Lam chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. (Ảnh: T.L)

Trong ngày 4/5, 13 hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam, đoạn qua thôn Kim Nhan 1 (xã Anh Sơn), cách nhà máy khoảng 20km về phía hạ lưu, ghi nhận 19 lồng cá bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 9 tấn cá.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do môi trường nước biến động, lượng oxy hòa tan giảm đột ngột hoặc xuất hiện khí độc trong nước.

Ngoài khu vực hạ lưu sông Lam, hiện tượng cá chết chưa rõ nguyên nhân cũng xuất hiện tại sông Đào, đoạn qua huyện Quỳnh Lưu cũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giao UBND xã Nhân Hòa rà soát, kiểm tra, xác minh việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty CP Mía đường Sông Lam trong quá trình khắc phục sự cố, báo cáo về Sở trước ngày 8/5.