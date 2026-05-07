Ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, TP.HCM cảnh báo khẩn

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Trước diễn biến đáng lo ngại này, ngành y tế thành phố đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp giám sát, cảnh báo và phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh dại hiện vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân xử trí đúng cách ngay sau khi bị động vật nghi dại cắn, cào và tiêm vaccine kịp thời.

Tiêm vaccine là biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất để phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế nhận định nguy cơ bệnh dại vẫn còn hiện hữu tại nhiều khu vực do tình trạng chó, mèo chưa được tiêm phòng đầy đủ, chó thả rông hoặc không đeo rọ mõm khi ra nơi công cộng.

Đáng lo ngại, vẫn còn không ít người dân chủ quan, không đến cơ sở y tế sau khi bị chó, mèo cắn mà tự điều trị tại nhà bằng các biện pháp dân gian như đắp lá, lấy nọc.

Trước thực trạng này, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn về tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

Một trong những giải pháp trọng tâm đang được triển khai là giám sát người phơi nhiễm bệnh dại thông qua các điểm tiêm vaccine ngừa dại.

Theo đó, các trường hợp chó cắn từ 2 người trở lên trong vòng 10 ngày, chó ốm hoặc chết trong thời gian ngắn, hay động vật có biểu hiện nghi dại sẽ được bác sĩ tại điểm tiêm ghi nhận, đánh giá nguy cơ và chuyển thông tin đến y tế cơ sở cùng cơ quan thú y để phối hợp điều tra.

Ngành y tế đánh giá đây là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm nguy cơ lây truyền bệnh dại từ động vật sang người, từ đó kịp thời xử lý các ổ dịch trong cộng đồng.

Song song đó, Sở Y tế TP.HCM cũng phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM trong việc chia sẻ dữ liệu các trường hợp người bị chó, mèo cắn, các ca nghi ngờ mắc bệnh dại và điều tra xử lý ổ dịch trên động vật.

Việc phối hợp liên ngành giúp tăng cường giám sát chủ động, phát hiện sớm các đàn chó, mèo nghi nhiễm bệnh để hạn chế nguy cơ lây sang người.

Ngoài công tác giám sát, ngành y tế thành phố cũng tổ chức tập huấn cho các Trạm Y tế xã, phường, đặc khu về quy trình giám sát bệnh dại. Các cơ sở tiêm chủng có triển khai tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại được cập nhật hướng dẫn chuyên môn, thực hiện đúng phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm và tư vấn đầy đủ cho người dân khi bị chó, mèo cắn, cào.

Đặc biệt, sau khi liên tiếp ghi nhận các ca tử vong, ngành y tế TP.HCM đã đẩy mạnh chiến dịch truyền thông giáo dục sức khỏe trên nhiều nền tảng số, nhằm cung cấp thông tin chính thống, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn phòng bệnh cho người dân.

Ngành y tế khuyến cáo, người dân khi bị chó, mèo cắn hoặc cào cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine huyết thanh kháng dại nếu cần thiết.

Người dân tuyệt đối không tự chữa trị bằng các phương pháp dân gian vì có thể làm chậm thời gian điều trị, tăng nguy cơ tử vong khi bệnh phát tác.