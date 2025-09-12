Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại nghi do chó nuôi, gia đình xin về lo hậu sự

(VTC News) -

Bé gái 11 tuổi ở Nghệ An vừa được xác định mắc bệnh dại, nghi lây từ chính con chó nuôi. Bệnh ở giai đoạn muộn, không thể can thiệp y tế, gia đình xin đưa em về nhà chăm sóc và lo hậu sự.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Trước đó vài ngày, bé xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém. Bé sốt cao 39,4 độ C, đau họng, khó uống nước. Gia đình đưa em đi khám tại bệnh viện địa phương nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Ngày kế tiếp, bé có biểu hiện bất thường như thay đổi tính cách, nói nhảm, cáu gắt, sợ nước, sợ gió - những triệu chứng đặc trưng của bệnh dại. Bé được chuyển lên tuyến trên cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy và dùng thuốc vận mạch.

Hình ảnh thời điểm bé điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có phản xạ ánh sáng yếu, tăng tiết đờm dịch hầu họng, được chẩn đoán viêm não - màng não kèm theo sốc nhiễm trùng.

Do con chó nuôi chết bất thường, bé lại sợ nước, sợ gió, nên các bác sĩ hướng đến chẩn đoán bệnh dại. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định bé dương tính với virus dại.

Người thân không biết rõ việc bé từng bị chó cắn hay không nên không đưa em đi tiêm phòng sau khi con vật chết. Phát hiện bệnh, tình trạng quá muộn, mọi nỗ lực can thiệp y tế đều không hiệu quả.

"Bệnh dại do virus dại gây ra khi đã có biểu hiện lâm sàng thì gần như 100% tử vong, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu", bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), nói.

Theo bác sĩ Huyền, đây là căn bệnh có thể phòng ngừa hoàn toàn nếu người bị phơi nhiễm (do động vật cắn, cào, liếm vào vết thương hở) được tiêm vaccine đúng thời điểm.

Virus dại thường tồn tại trong nước bọt của chó, mèo mắc bệnh, lây sang người qua vết cắn hoặc trầy xước. Người bệnh thường có triệu chứng điển hình như sợ nước, sợ gió, co giật, rối loạn tri giác, liệt – và tất cả đều tử vong nếu không được phòng ngừa kịp thời.

Trường hợp của bệnh nhi trên là lời cảnh báo đau xót về tầm quan trọng của việc tiêm phòng dại ngay sau khi bị động vật cắn, dù là chó nuôi trong nhà.