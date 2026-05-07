Video khoảnh khắc tài xế container cố tình vượt đường ngang, làm gãy barie.

Tổ địa bàn Đông Hòa thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Đắk Lắk cho biết, đã lập biên bản xử lý một tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đang hạ, gây hư hỏng thiết bị cảnh báo.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 9h36 ngày 7/5, tại đường ngang cảnh báo tự động Km1215+650, khu gian Phú Hiệp - Hảo Sơn, xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), ông B.V.D. (SN 1986, trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lái xe đầu kéo biển số 50H-913.11 kéo theo sơ mi rơ moóc 51R-235.33 đi theo hướng Đông - Tây.

Phương tiện vượt qua rào chắn (ảnh cắt từ clip)

Camera tại khu vực ghi lại cho thấy, dù chuông và còi cảnh báo tàu đến đã vang lên, tài xế D. vẫn điều khiển xe vượt qua đường ngang. Khi xe đi đến giữa đường sắt, cần chắn tự động bắt đầu hạ xuống. Lúc này, tài xế loay hoay xử lý trong ít giây rồi quyết định lái xe tông thẳng qua cần chắn, làm gãy barie CC1.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu SE5 chạy qua khu vực nhưng may mắn không xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT có mặt xác minh, lập biên bản xử lý đối với tài xế vi phạm.

Với hành vi trên, ông D. bị phạt 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Cách đây không lâu, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở TP.HCM.

Ngày 2/5, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị lập biên bản xử phạt một nam tài xế về hành vi lái ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang hạ xuống, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 24/4, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) tiếp nhận đoạn video do người dân cung cấp, ghi lại cảnh một xe tải cố tình băng qua đường sắt tại khu vực đường Thích Quảng Đức (phường Phú Nhuận).

Xe tải cố tình băng qua đường sắt.

Thời điểm này, hệ thống cảnh báo đã hoạt động đầy đủ với đèn tín hiệu bật đỏ, chuông cảnh báo vang lên và cần chắn đang từ từ hạ xuống để đảm bảo an toàn cho tàu sắp đi qua.

Dù vậy, tài xế vẫn lái xe vượt qua khu vực nguy hiểm, phớt lờ các tín hiệu cảnh báo bắt buộc. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính tài xế và những người xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và mời tài xế đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.