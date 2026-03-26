Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Chiều 26/3, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen cùng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm hai ngành Vật lý kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội, vì hành động dũng cảm lao vào đám cháy cứu người.

Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" chiều 26/3. (Ảnh: TƯ Đoàn TNCS HCM)

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, hành động nhanh trí của nam sinh trong tình huống khẩn cấp. Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và Bằng khen được trao nhằm kịp thời động viên, lan tỏa tấm gương thanh niên sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng gửi lời chúc Tú sớm hồi phục sức khỏe, tiếp tục học tập tốt; đồng thời mong muốn nhà trường, tổ chức Đoàn – Hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nam sinh viên phát huy năng lực, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Trước đó, tối 24/3, khi phát hiện đám cháy lớn tại khu vực ngõ 218 Lĩnh Nam, thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Nguyễn Lê Tú nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Nam sinh tìm đường di chuyển qua mái nhà lân cận, tiến sâu vào khu vực có khói và lửa để phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, Tú vừa đi tập gym về, tình cờ đi ngang qua khu vực, thấy khói bốc lên nghi ngút, nam sinh lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ. (Ảnh: MXH)

Theo ghi nhận, hành động của Tú diễn ra trong bối cảnh đám cháy bùng phát mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, nam sinh vẫn giữ bình tĩnh, hỗ trợ đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đại diện Trung ương Đoàn cho biết, hành động của Nguyễn Lê Tú thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và ý thức vì cộng đồng của thanh niên. Đây cũng là tấm gương tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, đặc biệt trong dịp Tháng Thanh niên 2026.