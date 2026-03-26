Nam sinh lao vào đám cháy cứu người được quyền Bộ trưởng GD&ĐT tặng Bằng khen

Ngày 26/3, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn quyết định tặng Bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú (lớp Vật lý 08-K69, Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội) vì hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy xảy ra tại Hà Nội.

Trước đó, tối 24/3, tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), Nguyễn Lê Tú – sinh viên năm thứ hai của Đại học Bách khoa Hà Nội cùng anh Nguyễn Tiến Long không quản nguy hiểm lao vào khu vực đang cháy, phá mái tôn để tiếp cận và đưa người mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Hành động nhanh trí, quả cảm của hai người đã góp phần hạn chế thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Chiều 26/3, thừa ủy quyền của quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) đến thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú.

Em Nguyễn Lê Tú nhận bằng khen của Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: Moet)

Đại diện Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của nam sinh, đồng thời khẳng định đây là tấm gương tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, hành động của Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh và lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường. Qua đó cho thấy mục tiêu đào tạo sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm với xã hội.

Từ thực tiễn này, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên; chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương tích cực nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.