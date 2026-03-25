Đại học Bách khoa Hà Nội tặng giấy khen cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Chiều 25/3, Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội thay mặt nhà trường tới bệnh viện thăm hỏi, động viên nam sinh Nguyễn Lê Tú, đồng thời thời trao tặng giấy khen của Giám đốc đại học vì “đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp”.

Nguyễn Lê Tú là sinh viên năm 2 khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trước đó, khi đang đi trên đường, phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hà Nội) đang bốc cháy, không kịp suy nghĩ nhiều, Tú lập tức xông vào cứu người.

Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội thay mặt nhà trường tới bệnh viện thăm hỏi, động viên nam sinh Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: HUST)

Ban đầu, Tú đứng ngoài hỗ trợ đưa hai nạn nhân lớn tuổi ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức trèo thang sang mái nhà để cùng hỗ trợ giải cứu người.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú khi lao vào đám cháy cứu người “là hình ảnh đẹp về bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của sinh viên Bách khoa”.

“Không do dự trước hiểm nguy, em đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn và lòng dũng cảm của người trẻ hôm nay”, PGS. Phạm Thanh Huyền nói.

Theo giảng viên phụ trách lớp Vật lý Kỹ thuật K69, Tú là sinh viên hiền lành, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Kết quả học tập của Tú luôn đạt loại Giỏi và nằm trong top đầu của lớp.