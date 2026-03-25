Cận cảnh lối thoát hiểm trên mái nhà cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Giữa mái tôn chênh vênh trên độ cao hàng chục mét, hai người đàn ông dốc sức phá thủng một khoảng lớn, mở lối thoát hiểm, đưa 7 người thoát khỏi đám cháy nhà.

Khoảng 17h30 ngày 24/3, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao 7 tầng ở ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), 7 người bị mắc kẹt bên trong.

Bất chấp mái tôn dốc, trơn trượt, hai người đàn ông vẫn trèo sang từ nhà bên cạnh, đứng ở độ cao khoảng 30m, dùng búa và xà beng phá mái để tiếp cận người gặp nạn.

Khi tạo được lối thoát, người dân nhanh chóng mang thang tới, lần lượt đưa các nạn nhân lên mái nhà, thoát sang nhà hàng xóm.

Ghi nhận của PV trong ngày 25/3, một ngày sau vụ hỏa hoạn, ngôi nhà 7 tầng bị khói phủ đen kịt.

Cửa kính bị sức nóng làm vỡ vụn, nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Tầng thượng lợp mái tôn, bên dưới là khung sắt kiên cố. Trong ảnh là vị trí 2 người đàn ông dùng búa, xà beng phá mái, mở đường sống cho các nạn nhân.

 

Khoảng cách giữa hai ngôi nhà khoảng hơn 2m. Trong lúc nguy cấp, hai ngôi nhà được kết nối bằng chiếc thang gỗ, cứu được toàn bộ 7 người từ lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng tum sang nhà bên cạnh, đưa xuống an toàn bằng thang di động và bàn giao cho lực lượng y tế.

Minh Tuệ
Tin mới