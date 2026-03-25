Lộ diện người hùng trong bức ảnh ám khói sau vụ cháy nhà ở Hà Nội

Hai người phá mái tôn cứu người mắc kẹt trong nhà 7 tầng cháy rừng rực.

Ngày 25/3, Nguyễn Lê Tú (SN 2006, quê Hưng Yên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn. Tú chính là chàng trai với gương mặt ám khói, lấm lem trong bức ảnh đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội sau vụ cháy trên phố Lĩnh Nam, Hà Nội.

Ngồi trên giường bệnh, Tú kể chiều 24/3, khi đang trên đường đi chơi thể thao, cậu phát hiện tòa nhà cao tầng bốc khói nghi ngút. Tú liền lái xe đi về hướng xảy ra hoả hoạn.

Tới nơi, nam sinh hỏi người dân ở hiện trường "có ai trong nhà không". Khi nghe nói còn người mắc kẹt và thấy ảnh đèn flash của điện thoại vẫy vẫy, Tú lập tức dựng xe máy, tìm cách cứu người.

"Toà nhà cháy to nhất ở tầng 2. Ban đầu, mọi người tính toán chạy lên từ tầng 1 nhưng khi phi vào thì bị bỏng, khói ám đen mặt. Mọi người không thể tiếp cận được nên phải nghĩ cách khác, tiếp cận từ ngôi nhà đang xây bên cạnh", Lê Tú kể.

Nguyễn Lê Tú kể về phút cứu các nạn nhân trong vụ cháy.

Tú cùng nhiều người leo thang bộ, chạy lên tầng cao nhất, bắc thang trèo sang ngôi nhà bị cháy. Ngôi nhà đang xây thô ngổn ngang vật liệu, thang bộ nhỏ hẹp chưa lắp lan can, chưa có hệ thống đèn điện chiếu sáng. Chàng sinh viên trẻ lúc này chỉ nghĩ làm sao chạy lên tầng thượng thật nhanh, giành giật cơ hội cứu nạn nhân khỏi ngọn lửa hung tàn.

Lên tới nơi, Tú nhìn thấy 2 người lớn tuổi đã được cứu ra. Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa 2 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức đu mình qua thang, cùng mọi người lao vào trong.

Khói đen dày đặc xộc vào mũi, mắt Tú cay xè, nam sinh mò trong bóng tối tìm về hướng có tiếng kêu cứu. Trong làn khói mờ mịt, Tú thoáng thấy ánh sáng đèn flash ai đó bật. Cậu đi theo hướng đó, xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Khi các nạn nhân được đưa ra ngoài, Tú được người dân đưa chai nước rửa mặt. Chàng trai nán lại theo dõi vụ việc thêm một lúc. Khi thấy tất cả đều an toàn, nam sinh mới về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi.

Chia sẻ về khoảnh khắc liều mình trèo qua chiếc thang chênh vênh ở độ cao hàng chục mét để cứu người, nam sinh Đại học Bách khoa nói "không kịp sợ hãi", cũng không nghĩ gì đến sức khoẻ bản thân mà chỉ mong cứu được thật nhiều người.