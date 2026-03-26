Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng cho người hùng phá mái tôn cứu người

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có tờ trình đề nghị Thủ tướng tặng thưởng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại tổ 15 phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Anh Dung là người dũng cảm dùng búa đập mái tôn cứu người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Đề xuất khen thưởng đối với trường hợp này đã được UBND Hà Nội xem xét, thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, bảo đảm đúng quy định.

Anh Nguyễn Văn Dung.

Chiều 24/3, khi đang bế con nhỏ 1 tuổi đi chợ về chuẩn bị nấu cơm, vừa đến cửa hàng thì anh Dung nghe thấy tiếng hô hoán cháy. Nhìn theo hướng mọi người chỉ, anh phát hiện căn nhà cao tầng cách đó hơn 100m đang bốc cháy dữ dội.

Anh Dung đã dũng cảm lao sang căn nhà đang xây dựng nằm sát bên, men theo cầu thang hẹp để lên tầng thượng rồi trèo qua ngôi nhà đang bốc cháy.

Khi sang được nóc nhà bị cháy, anh dùng búa cùng người đàn ông khác phá mái tôn, đưa 7 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.