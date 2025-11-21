+
Người Hà Nội 'choáng váng', rau thành món đắt nhất mâm cơm
(VTC News) -
Giá rau ở Hà Nội tăng kỷ lục, rau muống 30.000 đồng/mớ, khiến nhiều gia đình ngao ngán vì mâm cơm ngày càng “vắng màu xanh”.
CAO LÝ
Khi tình người cao hơn mực nước lũ
12:09 21/11/2025
Bộ KH&CN phê duyệt loạt nhiệm vụ nghiên cứu UAV và AI phục vụ tìm kiếm cứu nạn
11:47 21/11/2025
AEON - Nhà bán lẻ đầu tiên vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
11:42 21/11/2025
VietinBank ra mắt nền tảng đầu tư toàn diện theo xu hướng 'One App - All Wealth'
11:37 21/11/2025
Nhà của tôi nhưng mẹ chồng cầm chìa khóa, thích là đến không bao giờ báo trước
11:30 21/11/2025
Có gì trong những căn hầm tận thế bí mật nhất hành tinh?
11:25 21/11/2025
Thượng tá 41 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn
11:24 21/11/2025
Quốc lộ 29, 26, 19C ở Đắk Lắk nối lại giao thông sau mưa lũ lịch sử
11:16 21/11/2025
Người đẹp Mexico đăng quang Miss Universe 2025
11:12 21/11/2025
CLB Công an Hà Nội bị phạt hơn 130 triệu đồng
10:59 21/11/2025
Nga - Trung đàm phán phòng thủ tên lửa và hạt nhân
10:56 21/11/2025
Cuộc sống gia đình đảo lộn vì con mắc cúm A
10:55 21/11/2025
Toàn cảnh mưa lũ Nam Trung bộ: Hàng vạn nhà ngập sâu, dân dỡ ngói ngoi lên cầu cứu
10:46 21/11/2025
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng
10:35 21/11/2025
Hàng loạt chi nhánh ngân hàng, ATM tạm ngừng hoạt động vì ngập lụt
10:27 21/11/2025
Công nghệ 21/11: ChatGPT ra mắt tính năng mới, VNPT khởi động cuộc thi AI
10:07 21/11/2025
BIDV cùng ngành Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, bứt phá
10:05 21/11/2025
BIDV và JBIC ký kết Thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh
10:02 21/11/2025
Malaysia bị phạt ở vòng loại Asian Cup 2027, AFC chưa xử thua
10:00 21/11/2025
Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi 'Biết ơn mình' với triệu vé bay giảm giá đến 100%
09:55 21/11/2025
Chung cư giá cả trăm triệu đồng/m², người mua nhà TP.HCM chuyển hướng đi tỉnh
09:54 21/11/2025
VEC: Từ những lần 'thử lửa' đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam
09:54 21/11/2025
Bộ Y tế yêu cầu rà soát, ngừng sử dụng sữa công thức ByHeart
09:37 21/11/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Algeria
09:33 21/11/2025
Người đàn ông mỗi năm đổi họ tên một lần để 'trốn’ đóng trợ cấp nuôi con
09:30 21/11/2025
Thế giới ngầm 'quái xế' tuổi teen: Ra oai trên phố và bi kịch gia đình
09:24 21/11/2025
Bí ẩn kỳ án ‘quái vật 21 khuôn mặt’ bắt cóc đòi tiền chuộc 100 kg vàng thỏi
09:09 21/11/2025
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ
09:08 21/11/2025
Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025
09:02 21/11/2025
Xem trai đẹp livetream, bà nội trợ 'boa' 2,5 tỷ tiền mồ hôi nước mắt của chồng
09:01 21/11/2025
Chuyện bốn phương