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Video: Thanh niên chạy xe máy trượt ngã vào gầm ô tô tải đang quay đầu

(VTC News) -

Ô tô tải đang quay đầu bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy phía sau lao tới, thắng gấp và trượt ngã vào gầm xe.

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