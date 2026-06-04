Iran phản bác tuyên bố của Kuwait, khẳng định vụ cháy do tên lửa Mỹ gây ra

(VTC News) -

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi cho biết “thiệt hại đối với nhà ga hành khách tại Sân bay Quốc tế Kuwait là do sự cố trục trặc của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, chứ không phải do cuộc tấn công tên lửa của Iran”.

Trước đó, cơ quan hàng không Kuwait chia sẻ video được cho là máy bay không người lái của Iran tấn công Sân bay Quốc tế Kuwait hôm 3/6. Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc va chạm bên trong và bên ngoài sân bay với những ngọn lửa lớn bùng lên.

Lửa và khói bốc lên sau cuộc tấn công vào Sân bay Quốc tế Kuwait. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Kuwait thông tin vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng, 63 người khác bị thương và gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" cho tòa nhà số 1.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2. Tehran đáp trả bằng cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ thế giới.

Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ không có "tiến triển đáng kể" trong vài ngày qua, phản bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Hiện không có tiến trình đàm phán chính thức nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, các thông điệp vẫn tiếp tục được trao đổi”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump vẽ nên bức tranh lạc quan hơn về cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và cho rằng một bước tiến tiềm năng có thể xảy ra ngay trong cuối tuần này.

Thậm chí, ông Trump còn khẳng định Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân và ông có thể sẽ gặp gỡ Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei nếu mọi việc "diễn ra suôn sẻ".

Cùng với đó, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ chỉ kết thúc “khi nó cũng kết thúc ở Lebanon”. “Chúng tôi giữ nguyên lập trường về lệnh ngừng bắn và lập trường về việc chấm dứt xung đột”, ông cho hay.