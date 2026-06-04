Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo chiêu trò môi giới, ‘bao đậu’ nhà ở xã hội

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM) nêu tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 4/6.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua TP.HCM tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách theo quy định.

Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Thành phố được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã hoàn thành 17.902 căn, đạt khoảng 98% chỉ tiêu được giao.

Từ nay đến năm 2030, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội.

Hiện trên địa bàn TP.HCM cùng các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội. Nhiều dự án đang được thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động bán và cho thuê mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ việc công khai thông tin dự án, giá bán, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian tiếp nhận hồ sơ cũng như kết quả xét duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp và công nhân lao động. (Ảnh: Thy Huệ)

Đối với người dân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lưu ý chỉ nên tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như Cổng thông tin điện tử UBND TP.HCM, trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, thông báo của chủ đầu tư dự án và UBND cấp xã nơi có dự án.

Sở Xây dựng TP.HCM đặc biệt khuyến cáo người dân không nên tin vào các quảng cáo nhận làm hồ sơ, “bao đậu” hồ sơ hoặc cam kết mua được căn hộ nhà ở xã hội thông qua môi giới, trung gian trái quy định.

Bên cạnh đó, người dân cần xác định rõ bản thân có thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội hay không. Các đối tượng như công nhân, người lao động, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức và một số nhóm khác chỉ được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh điều kiện về đối tượng, nhà ở và thu nhập; kê khai trung thực thông tin liên quan đến nơi cư trú, tình trạng nhà ở, thu nhập và các giấy tờ chứng minh thuộc diện được hưởng chính sách.

Theo cơ quan quản lý, trường hợp kê khai không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân được khuyến cáo nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ đã được công bố, không phải thông qua môi giới hoặc trung gian. Việc xét duyệt sẽ được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định hiện hành.