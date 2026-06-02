Thí điểm chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 đến tháng 9

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra khi kết luận cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, sáng 2/6.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng hằng năm để phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. "Việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết", Phó Thủ tướng nói.

Không chỉ có lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng cho biết, sắp tới, Chính phủ cũng nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tính KPI đối với một số nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Việc này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nêu cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Qua báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến phát biểu của các bộ ngành, địa phương, Phó Thủ tướng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán; rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hằng tháng và đánh giá sâu theo quý.

Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng trước ngày 6/6.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính rà soát kỹ các nội dung được loại trừ khi tính điểm giải ngân, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và công bằng, công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng nêu rõ, sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 và sau đó là triển khai chính thức.

Dự kiến các phương án chấm điểm

Báo cáo tại phiên họp về dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo 2 mốc thời gian là chấm điểm định kỳ hằng tháng và cả năm.

Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng giao. Đối với kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm phục vụ biểu dương các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt.

Đối với cả phướng án chấm điểm hằng tháng và cả năm sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm và kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

Về chỉ tiêu chấm điểm, đối với đánh giá định kỳ hằng tháng, tổng điểm tối đa là 100 điểm, gồm 3 chỉ tiêu thành phần: tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn (KHV) so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước đến hết tháng (45 điểm); số KHV giải ngân trong tháng so với kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng (45 điểm); chấp hành chế độ báo cáo tình hình giải ngân KHV trên hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính (10 điểm).

Đối với đánh giá cả năm, tổng điểm tối đa là 100 điểm, gồm 2 chỉ tiêu thành phần: tỷ lệ giải ngân KHV so với tỷ lệ giải ngân cả nước theo mục tiêu Thủ tướng giao (90 điểm); chấp hành chế độ báo cáo (10 điểm).

Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân.

Kết quả chấm điểm KPI cũng cần trở thành một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, qua đó tạo cơ sở khách quan cho việc chấm điểm, xếp hạng và so sánh giữa các cơ quan, đơn vị.

Mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng KPI không chỉ là đánh giá kết quả thực hiện mà còn tạo áp lực tích cực, thúc đẩy các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.