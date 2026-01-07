Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay sổ giấy từ 2026: Người dân được hưởng lợi gì?

(VTC News) -

Từ ngày 1/1/2026, dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID sẽ có giá trị pháp lý thay thế hoàn toàn sổ giấy trong khám chữa bệnh, và các thủ tục hành chính liên quan y tế.

Theo Quyết định số 31 công bố ngày 6/1, Bộ Y tế quy định người dân không phải xuất trình hay cung cấp hồ sơ y tế bản giấy nếu thông tin được tích hợp đầy đủ, xác thực trên VNeID. Các cơ sở y tế và cơ quan hành chính có trách nhiệm khai thác dữ liệu số này để giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, thay vì yêu cầu giấy tờ truyền thống.

Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID được cấu trúc thành bốn nhóm dữ liệu chính. Nhóm thông tin hành chính gồm họ tên, số định danh cá nhân, thẻ bảo hiểm y tế và nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nhóm tiền sử y tế ghi nhận bệnh nền, dị ứng và lịch sử tiêm chủng với đầy đủ thông tin về loại vaccine, thời gian, địa điểm tiêm.

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: Như Loan)

Nhóm dữ liệu thứ ba là thông tin khám chữa bệnh, cập nhật toàn bộ quá trình điều trị tại các cơ sở y tế, từ tiếp nhận, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm đến thủ thuật, phẫu thuật. Cuối cùng là phần tóm tắt hồ sơ bệnh án, phản ánh diễn biến bệnh, phương pháp điều trị, đơn thuốc và lịch tái khám.

Toàn bộ dữ liệu này được liên thông trực tiếp từ các cơ sở y tế, có ký số xác thực và giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy. Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp có thể chủ động truy cập, tải về chi tiết hồ sơ sức khỏe dưới dạng file PDF ngay trên ứng dụng, phục vụ theo dõi điều trị, chuyển tuyến hoặc khám chuyên khoa.

Theo Bộ Y tế, lợi ích rõ ràng nhất của quy định mới là cắt giảm mạnh thủ tục hành chính. Người dân không còn phải photo, công chứng hay lưu giữ nhiều loại giấy tờ y tế, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ thất lạc hồ sơ khi đi khám hoặc làm thủ tục.

Việc bác sĩ tiếp cận đầy đủ tiền sử bệnh tật, dị ứng và các đợt điều trị trước đó cũng giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm chỉ định trùng lặp xét nghiệm, hạn chế sai sót trong kê đơn, qua đó tiết kiệm chi phí và tăng an toàn cho người bệnh.

Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành y tế. Ông khẳng định việc khai thác, chia sẻ dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử được thực hiện theo các quy định nghiêm ngặt của Luật Khám chữa bệnh và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn và quyền riêng tư cho người dân.

Bộ Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện, phòng khám hoàn thành liên thông dữ liệu lên VNeID trước năm 2026, đồng thời đề nghị các địa phương, bộ ngành liên quan tái cấu trúc quy trình và nâng cấp hạ tầng công nghệ để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu số trên phạm vi toàn quốc.

Việc chính thức dùng Sổ sức khỏe điện tử thay sổ giấy được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy y tế số, mà còn giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí và trao quyền quản lý dữ liệu sức khỏe về cho chính người dân.