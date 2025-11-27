Cháy lớn tại Công ty sản xuất bỉm ở Bắc Ninh

Tối 27/11 tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất các loại bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói cao hàng trăm mét.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết: "Khoảng 18h40 phút đám cháy bùng lên tại Công ty cổ phần Đại Phát, có địa chỉ nhà máy ở đường TS3 - KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ban đầu, lửa xuất phát từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh rồi cháy lan sang những khu vực khác, vì toàn bộ nhà xưởng chủ yếu là vật liệu dễ cháy. Khi lực lượng chức năng có mặt, lửa vẫn bùng phát tại nhiều phân đoạn xưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu đến hàng trăm tỷ đồng”.

Ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chức năng khác đã có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, khống chế đám cháy hạn chế cháy lan ra khu vực khác.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Toàn cảnh vụ cháy dữ dội

Ước tính thiệt hại cả 100 tỷ đồng.