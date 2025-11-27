Cháy lớn quán bar, karaoke bỏ hoang rộng hơn 300 m2 ở Đồng Nai

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ bên trong quán bar, karaoke Romance (thuộc xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Một số người dân đã cố gắng dập lửa ban đầu nhưng không thành công.

Khói lửa dữ dội bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội. (Ảnh: Thiên Lý)

Do công trình này sử dụng nhiều vật liệu cách âm dễ cháy như xốp và mút, chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ diện tích quán. Một cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ xa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Do đám cháy lớn, nằm gần cây xăng, khu dân cư, cảnh sát đã phải chia làm nhiều mũi để tiếp cận và khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Một lãnh đạo UBND xã Trảng Bom cho biết, chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người. Quán bar này đã bỏ hoang và dừng hoạt động trong vài năm qua.

Năm 2020, trong chuyên án truy quét các tụ điểm ma túy của tỉnh thời điểm đó, Công an Đồng Nai đã khởi tố và bắt giữ chủ quán với cáo buộc liên quan đến việc tổ chức, sử dụng chất ma túy. Quán đã dừng khai thác kinh doanh từ đó đến nay.