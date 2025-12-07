800 người mặc Việt phục tái hiện nghi lễ cưới xưa giữa phố đi bộ hồ Gươm

Chiều 7/12, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút sự chú ý khi khoảng 800 người trong Việt phục cùng xuất hiện để tái hiện một nghi lễ cưới truyền thống ngay giữa không gian công cộng. Đây là hoạt động diễu hành Việt phục thuộc Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.
Năm nay, điểm nhấn của chương trình là màn tái hiện nghi lễ hỷ sự thời Nguyễn theo hình thức diễu hành ngoài trời. Khoảng 800 người tham gia, phần lớn là người trẻ, khoác lên mình những bộ cổ phục được phục dựng theo tư liệu lịch sử.
Từ màu sắc áo, kiểu dáng khăn vấn đến từng chi tiết của lễ phục hai họ đều được chăm chút, tạo nên lát cắt sinh động của đời sống Việt xưa giữa không gian hiện đại của Thủ đô.
Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rồi đi qua phố Hàng Dầu, Tràng Tiền, Hàng Khay, vòng quanh hồ Gươm trước khi trở về sân khấu chính.
Trên mỗi tuyến phố, người dân và du khách liên tục dừng lại để ghi hình, chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy của một đám cưới xưa bước ra đời sống hiện đại.
Theo ban tổ chức, màn trình diễn lấy cảm hứng từ nghi lễ rước dâu truyền thống của triều Nguyễn với đầy đủ thành phần: gia tộc, quan viên, tân lang - tân nương, đội bưng lễ, đội nhạc…
Điểm mới của năm nay là chương trình mở đăng ký theo cặp đôi (1 nam - 1 nữ), khuyến khích người tham gia hoá thân thành nhân vật chính của lễ rước. Điều này giúp khung cảnh trở nên sống động hơn, đồng thời khiến người trẻ có cơ hội tự mình trải nghiệm, thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát.
“Tôi đã xem nhiều hình ảnh phục dựng cổ phục trên mạng, nhưng đến khi tự mặc vào và đi trong đoàn rước, cảm giác hoàn toàn khác. Mọi thứ rất trang trọng. Mình hiểu hơn vì sao lễ cưới ngày xưa được coi là đại sự của cả gia tộc, chứ không chỉ của hai người”, một bạn trẻ tham gia sự kiện chia sẻ.
“Điều khiến tôi xúc động nhất là khi đoàn đi qua khu Tràng Tiền, rất nhiều người lớn tuổi mỉm cười, gật đầu. Họ nói nhìn thấy chúng tôi là nhớ lại ký ức về nếp nhà, nếp gia phong của thời cha ông. Đó chính là mục tiêu mà nhóm hướng đến, để di sản không đứng yên trong sách vở, mà có thể sống lại giữa đời sống hôm nay”, một thành viên cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành cho biết.
Theo ban tổ chức, việc đưa cổ phục và nghi lễ truyền thống ra không gian phố đi bộ không chỉ nhằm tôn vinh nét đẹp văn hoá Việt mà còn là cách tiếp cận gần gũi, giúp cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ “chạm vào” di sản theo cách tự nhiên nhất.
Trước đó, Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc đã khai mạc ngày 6/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham dự của 80 cặp cô dâu - chú rể và hàng ngàn người dân.
Không gian sự kiện được thiết kế như một hành trình hạnh phúc với 13 hoạt động dọc phố Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, gồm: Triển lãm Việt Nam hạnh phúc; Không gian tương tác số hóa; Photobooth; Cây hạnh phúc; Lăng kính hạnh phúc; Bản đồ hạnh phúc; Hạnh phúc sẻ chia; Hoạt động Sức khỏe là hạnh phúc; Phát thanh viên hạnh phúc…tạo nên trải nghiệm kết nối - lan tỏa - nuôi dưỡng giá trị hạnh phúc qua văn hóa Việt.