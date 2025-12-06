Khoảnh khắc 80 cặp uyên ương cùng tiến vào lễ cưới bên hồ Gươm

Sáng nay (6/12), tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025”. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, quy tụ đông đảo người dân, du khách và các tổ chức xã hội tham gia.
Ngày hội có điểm nhấn đặc biệt là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi, được tổ chức ngay sau lễ khai mạc.
Sự kiện tượng trưng cho hành trình 80 năm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
của đất nước, qua đó lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân ái, gắn kết và giàu giá trị cộng đồng.
Trong nền nhạc rộn ràng, 80 cặp đôi uyên ương tiến chậm qua thảm đỏ, mỗi bước chân đều mang theo sự hồi hộp và xúc động.
Nụ cười rạng rỡ, cái siết tay đầy tin tưởng và sự hiện diện của hàng nghìn người chứng kiến đã biến lễ cưới tập thể thành một khoảnh khắc khó quên ở trung tâm Thủ đô.
“Hôm nay giấc mơ thành sự thật. Chúng tôi chưa từng nghĩ có ngày được đứng giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong không gian long trọng thế này để nói lời hẹn ước”, một cô dâu trẻ chia sẻ.
Lễ cưới tập thể không chỉ dành cho những cặp đôi trẻ mà còn là dịp để tôn vinh các đôi vợ chồng đã nắm tay nhau qua 15, 30 hay 50 năm chung sống, minh chứng đẹp đẽ cho sự gắn bó và thấu hiểu trong tình yêu.
Cũng trong khuôn khổ ngày hội, hoạt động "Nâng đỡ yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc" được tổ chức nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn và cộng đồng. Đây không chỉ là hành động quyên góp, mà còn là tiếng gọi đồng vọng từ hàng triệu trái tim hướng về đồng bào miền Trung phải chống chọi với thiên tai.
“Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025” còn có một số hoạt động khác như Diễu hành Việt phục "Bách hoa bộ hành" ngày 7/12, với khoảng 800 người trong trang phục truyền thống đi qua phố cổ Hà Nội, thiết lập kỷ lục về số người mặc Việt phục diễu hành; Lễ trao giải "Happy Vietnam 2025" tối 6/12 sẽ công bố các tác phẩm ảnh và video xuất sắc nhất trong cuộc thi truyền thông về quyền con người.
Đêm bế mạc 7/12 là chương trình nghệ thuật "Việt Nam Hạnh phúc" tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Bùi Công Nam, nhóm Bridge Band.
Ban tổ chức kỳ vọng Vietnam Happy Fest 2025 thu hút từ 200.000 - 300.000 người tham gia trực tiếp và hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng số.