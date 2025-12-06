Khoảnh khắc 80 cặp uyên ương cùng tiến vào lễ cưới bên hồ Gươm

“Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025” còn có một số hoạt động khác như Diễu hành Việt phục "Bách hoa bộ hành" ngày 7/12, với khoảng 800 người trong trang phục truyền thống đi qua phố cổ Hà Nội, thiết lập kỷ lục về số người mặc Việt phục diễu hành; Lễ trao giải "Happy Vietnam 2025" tối 6/12 sẽ công bố các tác phẩm ảnh và video xuất sắc nhất trong cuộc thi truyền thông về quyền con người.