Loạt giả thuyết quanh vụ cháy khiến hơn 300 người chết và mất tích ở Hong Kong

(VTC News) -

Chính quyền Hong Kong cam kết sẽ điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích xảy ra tại cụm chung cư Wang Fuk Court vào chiều ngày 26/11.

Dù nguyên nhân chính thức chưa được công bố, nhưng sau khi quan sát những gì xảy ra tại hiện trường, nghi ngờ ngay lập tức đổ dồn vào loạt giả thuyết từ giàn giáo tre, tàn thuốc ở công trường cho đến chuông báo cháy hay mảnh vụn của một số vật liệu dễ cháy.

Giàn giáo tre và lưới an toàn vây quanh toà chung cư. (Ảnh: Reuters)

Loại giàn giáo tre rất phổ biến ở Hong Kong vì nhẹ và chắc chắn. Tuy nhiên, vào tháng 3, chính quyền đã tuyên bố sẽ loại bỏ dần việc sử dụng giàn giáo tre, do lo ngại về an toàn. Theo thông kế của chính quyền, có ít nhất 23 người đã tử vong kể từ năm 2018, do tai nạn liên quan đến giàn giáo tre.

Người phát ngôn bộ phận kỹ thuật phòng cháy chữa cháy thuộc Viện Kỹ sư Hong Kong Gary Au Gar-hoe giải thích rằng giàn giáo tre có thể bắt lửa ngay cả khi lưới an toàn được phủ vật liệu chống cháy. Trong khi đó, toàn bộ cụm chung cư Wang Fuk Court được bao phủ bằng giàn giáo và lưới an toàn, vì đang trong đợt cải tạo quy mô lớn tiến hành từ tháng 7/2024.

Cư dân của tòa nhà đang bốc cháy cũng cho biết họ từng nhiều lần phàn nàn về lưới an toàn nhưng không ai chú ý đến lời phàn nàn này. Thậm chí, cư dân còn chứng kiến lưới an toàn xung quanh tòa nhà bị gió thổi bay trong trận bão xảy ra vài tháng trước, dù chúng được thay thế sau đó nhưng cư dân vẫn lo ngại.

Ngoài ra, ông Tang - cư dân sinh sống tại cụm chung cư Wang Fuk Court cũng nhìn thấy ​​cảnh người dân và công nhân xây dựng vứt tàn thuốc khắp nơi sau khi hút thuốc trong tòa nhà.

Ngọn lửa đã cháy hơn 24 giờ. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, ông Kwong Pui-lun, cựu Chủ tịch công ty chủ sở hữu của Wang Fuk Court ám chỉ điều này có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. "Tôi luôn thấy công nhân xây dựng hút thuốc và họ vứt đầu lọc thuốc lá khắp nơi", ông Kwong nói.

Theo người phát ngôn bộ phận kỹ thuật phòng cháy chữa cháy thuộc Viện Kỹ sư Hong Kong Gary Au Gar-hoe, quy mô của đám cháy cho thấy việc sử dụng vật liệu an toàn phòng cháy chữa cháy còn thiếu sót.

"Ngoài giàn giáo, bên trong còn có các mảnh vụn như báo và các vật dụng dễ cháy khác. Một khi những vật dụng này cháy, toàn bộ đám cháy sẽ bùng phát dữ dội hơn", ông Au nói với tờ South China Morning Post.

Cảnh sát cho biết thêm họ nghi ngờ một số vật liệu trên tường phía ngoài của các tòa nhà cao tầng không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy, vì tốc độ lan nhanh của đám cháy là bất thường. Nhiều quan chức cũng chỉ ra việc phát hiện xốp styrofoam được sử dụng bên trong tòa nhà khiến đám cháy lan nhanh hơn và thiêu rụi căn hộ qua hành lang.

Người thân của những nạn nhân trong vụ cháy đang ngồi đợi tin tức. (Ảnh: Dickson Lee)

Trong khi đó, cư dân của khu chung cư Wang Fuk Court chia sẻ với CNN rằng bà đang ở nhà khi đám cháy bùng phát. Ban đầu bà không có kế hoạch sơ tán, vì đám cháy có vẻ ở toà khá xa và không có chuông báo cháy nào vang lên trong nhà bà.

Nhưng khi bà mạo hiểm ra ngoài để quan sát đám cháy từ mặt đất, bà nhận ra mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao khi ngọn lửa lan rộng khắp nhiều tòa nhà.

Hiện tại, cảnh sát khu vực New Territories North đã áp giải một nghi phạm đến ngôi nhà ở Tin Shui Wai để khám xét. Danh tính của nghi phạm và mối liên hệ của họ với vụ hỏa hoạn cùng khu chung cư Wang Fuk Court vẫn chưa được công bố.

Trước đó, cảnh sát cũng bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, tuổi từ 52 đến 68, làm việc cho công ty xây dựng bị cáo buộc lắp xốp vào cửa sổ của tòa nhà.