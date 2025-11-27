Cháy chung cư ở Hong Kong, 44 người chết: Tại sao đám cháy lan nhanh bất thường?

(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn khủng khiếp khiến ít nhất 44 người chết tại khu chung cư ở Hong Kong dường như đã lan rộng một phần do các tòa nhà được bao bọc trong giàn giáo tre, loại vật liệu xây dựng truyền thống mà các cơ quan chức năng đã loại bỏ dần vì lý do an toàn.

Một số tòa nhà trong khu phức hợp Wang Fuk Court được lắp đặt giàn giáo tre. (Ảnh: Tyrone Siu/Reuters)

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng giàn giáo tre và lưới xây dựng màu xanh lá cây có thể khiến ngọn lửa lan nhanh khắp các căn hộ.

Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới sử dụng tre rộng rãi trong xây dựng. Những lưới cột tre phức tạp được buộc lại với nhau bằng dây rút và quấn quanh những tòa nhà chọc trời là cảnh tượng thường thấy ở khắp các thành phố.

Tre được đánh giá cao vì nhẹ hơn và rẻ hơn so với các loại vật liệu thay thế bằng kim loại. Việc sử dụng tre trong xây dựng cũng được coi là một hình thức nghệ thuật. Những tòa tháp tre từng được mô tả trong các bức tranh cuộn thời nhà Hán từ 2.000 năm trước. Tre cũng rất phổ biến ở miền nam Trung Quốc, mặc dù hầu hết các công trường xây dựng ở đại lục hiện nay đều sử dụng giàn giáo kim loại làm tiêu chuẩn.

Công nhân dựng giàn giáo tre tại Hong Kong.

Vào tháng 3, các cơ quan chức năng Hong Kong từng cho biết họ sẽ bắt đầu loại bỏ dần việc sử dụng tre để chuyển sang thép chống cháy vì lo ngại về an toàn. Cụ thể, 50% các công trình xây dựng công cộng sẽ được yêu cầu sử dụng khung kim loại. Không chỉ chống cháy, kim loại còn chịu được thời tiết ẩm ướt của Hong Kong tốt hơn tre.

Theo số liệu chính thức, các vụ tai nạn công nghiệp liên quan đến giàn giáo tre khiến 23 người tử vong ở Hong Kong kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, Liên đoàn Công nhân Giàn giáo Tre Hong Kong và Cửu Long trước đây lên tiếng phản đối việc loại bỏ tre. Với sự đa dạng tự nhiên về kích thước và hình dạng, việc việc ghép các cột tre thành một giàn giáo đòi hỏi sự khéo léo của những người thợ, và họ lo ngại rằng sinh kế của mình có thể bị đe dọa nếu Hong Kong chuyển sang sử dụng khung thép.