+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vụ Mailisa: Bộ Y tế nói gì về cơ chế quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm
(VTC News) -
Bộ Y tế khẳng định việc quản lý mỹ phẩm được thực hiện theo quy định và cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Vụ Mailisa: Bộ Y tế nói gì về cơ chế quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm
17:13 07/12/2025
VTC NEWS TV
Khám phá ngôi chùa đẹp như phim cổ trang giữa phố núi Gia Lai
17:08 07/12/2025
Đời sống
Quốc hội họp tuần cuối Kỳ họp thứ 10, quyết định nhiều nội dung quan trọng
16:50 07/12/2025
Chính trị
Vietlott 7/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/12/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:37 07/12/2025
Xổ số
Lộ diện kim loại quý 'nóng' nhất năm 2025
16:31 07/12/2025
Tài chính
Áp thấp nhiệt đới đổi hướng bất ngờ trước khi vào Biển Đông từ ngày mai
16:30 07/12/2025
Thời tiết
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội thấp nhất 10°C
16:18 07/12/2025
Thời tiết
Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dặn dò con gái trong lễ cưới
16:07 07/12/2025
Sao Việt
XSMB 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/12/2025
16:00 07/12/2025
Xổ số miền Bắc
Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ
15:36 07/12/2025
Tin nhanh 24h
Chuyên gia dự đoán 6 xu hướng hẹn hò của giới trẻ 'lên ngôi' vào năm 2026
15:35 07/12/2025
Giới trẻ
Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 12/2025
15:21 07/12/2025
Thị trường
XSMT 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/12/2025
15:00 07/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/12/2025 - XSDL 7/12
15:00 07/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 7/12/2025 - XSKT 7/12
15:00 07/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 7/12/2025 - XSKH 7/12
15:00 07/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 7/12/2025 - XSTTH 7/12
15:00 07/12/2025
Xổ số miền Trung
Phản ứng của Nga về chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ
14:29 07/12/2025
Thời sự quốc tế
Chuyên gia: Chứng khoán đối mặt với nhiều lực cản, nhà đầu tư cần thận trọng
14:27 07/12/2025
Thị trường
XSMN 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/12/2025
14:00 07/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/12/2025 - XSKG 7/12
14:00 07/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/12/2025 - XSTG 7/12
14:00 07/12/2025
Xổ số miền Nam
Kỳ diệu: Loài ếch gỗ ‘đóng băng’ rồi hồi sinh mỗi mùa xuân
13:57 07/12/2025
Khám phá
Chỉ cần di chuyển 1 que để giải phép tính 'xoắn não', bạn nghĩ ra chưa?
13:42 07/12/2025
Hỏi - Đáp
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 7/12: Nguyễn Thùy Linh thắng, đội Việt Nam vẫn thua
13:30 07/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Nhờ thẻ ra vào khu dân cư, chủ nhân tìm lại điện thoại sau 3 năm thất lạc
13:00 07/12/2025
Chuyện bốn phương
Nguyễn Lâm Thái, người vừa trộm túi xách của Hoa hậu Mexico, là ai?
11:40 07/12/2025
Sao Việt
Độc lạ bóng đá Mỹ: Messi đá 1 giải giành 2 cúp
11:25 07/12/2025
Hậu trường
Tàu cá chìm lúc còn cách bờ 500 mét, 4 ngư dân may mắn được cứu sống
11:22 07/12/2025
Tin nóng
Không kiểm soát được cơ thể sau 3 năm lạm dụng bóng cười
11:20 07/12/2025
Tin tức