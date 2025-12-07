Đặc phái viên Mỹ tiết lộ hai nút thắt quyết định thỏa thuận hòa bình Ukraine

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời ông Keith Kellogg ngày 6/12 tiết lộ 2 vấn đề còn tồn đọng là tương lai vùng Donbass và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ngoài ra, ông lập luận: “Nếu chúng ta xử lý xong hai vấn đề đó, tôi tin phần còn lại sẽ diễn biến khá suôn sẻ. Chúng ta gần như đã chạm đích. Chúng ta thật sự, thật sự rất gần rồi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp ông Keith Kellogg, tại Kiev, ngày 20/2/2025. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, ông Keith Kellogg nhận định rằng tiến trình giải quyết xung đột Nga - Ukraine “đã bước vào 10 mét cuối cùng”. Theo ông đây là giai đoạn khó khăn nhất.

Cùng ngày 6/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm dài và "ý nghĩa" với các Đặc phái viên Tổng thống Mỹ là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner.

Cuộc điện đàm này diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán giữa đoàn đàm phán của Ukraine và các đặc phái viên Mỹ tại bang Florida bước sang ngày thứ ba nhưng chưa ghi nhận tiến triển rõ rệt.

Các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Ukraine diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các ông Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moskva vào ngày 2/12.

Sau đó vào ngày 5/12, Điện Kremlin cho biết họ kỳ vọng ông Kushner sẽ đảm nhiệm công việc chính trong việc soạn thảo một thỏa thuận khả thi. Vào tháng 11, Mỹ đã công bố kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Theo trang Axios, kế hoạch hòa bình 28 điểm này lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm: thúc đẩy hòa bình ở Ukraine; bảo đảm an ninh; củng cố an ninh châu Âu; và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Theo Điện Kremlin, đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump hiện còn 27 điểm, đã được chia thành bốn phần khác nhau. Nội dung chính xác không được công khai.

Theo các đề xuất ban đầu của Mỹ, Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia, với các lò phản ứng hiện đang trong tình trạng đóng băng, sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và điện sản xuất ra sẽ được phân phối đều giữa Nga và Ukraine.