5 tiếng đàm phán Nga-Mỹ, chưa đạt thoả hiệp quanh xung đột ở Ukraine

Phát biểu sau cuộc họp kéo dài năm giờ giữa Tổng thống Putin, đặc phái viên Kirill Dmitriev và Steve Witkoff trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc trao đổi diễn ra “mang tính xây dựng, rất hữu ích và có nội dung thực chất”. Dù vậy, ông nói: “Chúng tôi chưa đạt được thỏa hiệp nào. Hiện chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump”.

Ông nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận tập trung vào nội dung cốt lõi, không phải các chi tiết kỹ thuật hay câu chữ, đồng thời hai bên “nhìn thấy tiềm năng hợp tác rất lớn". Cuộc gặp kết thúc sau nửa đêm giờ Moskva.

Trợ lý Tổng thống Nga, Yuri Ushakov, sau cuộc họp với phái đoàn Mỹ vào ngày 3/12. (Ảnh: RT)

Cũng theo ông Ushakov, một số đề xuất của phía Mỹ là có thể chấp nhận được đối với Nga, trong khi một số khác thì không. Vấn đề lãnh thổ cũng nằm trong nội dung trao đổi. Khi được hỏi liệu hòa bình sau cuộc gặp trở nên gần hơn hay xa hơn, Ushakov trả lời: “Chắc chắn không xa hơn".

Phía Mỹ trao cho Nga thêm bốn bộ tài liệu về khả năng đạt được một thỏa thuận liên quan đến xung đột Ukraine. Trong khi đó, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội rằng buổi làm việc “hiệu quả”, còn ông Witkoff trở về thẳng khuôn viên Đại sứ quán Mỹ sau cuộc họp.

Trước đó, ông Putin tuyên bố ông không tin vào khả năng đóng góp của các nước châu Âu trong tiến trình hòa giải, cáo buộc họ không nhìn nhận thực tế và tìm cách phá hoại tiến trình do Mỹ dẫn dắt. Ông cũng cảnh báo Nga có thể chặn đường biển của Ukraine nếu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu Nga tiếp diễn.

Tổng thống Putin cho rằng Liên minh châu Âu vẫn nuôi “ảo tưởng” rằng họ có thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Ông cảnh báo dù Moskva không có ý định đối đầu quân sự với EU, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu khối này tấn công Nga.

Nhận định của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu liên tục có những phát ngôn cứng rắn, đồng thời EU gần như bác bỏ kế hoạch hòa bình về Ukraine do Mỹ soạn thảo.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO có thể xảy ra ngay từ năm 2028. Trong khi đó, Pháp nêu khả năng triển khai quân NATO tới Ukraine.

Các nước hậu thuẫn Kiev cũng chỉ trích kế hoạch hòa bình của Washington đưa ra vào tháng 11, cho rằng văn bản này ưu ái Moskva; đồng thời đưa ra một loạt yêu cầu mà Nga gọi là “phi xây dựng”.

Theo ông Putin, phương Tây bị mắc kẹt trong “ảo tưởng đánh bại Nga” – điều ông nói là bất khả ngay từ đầu, nhưng họ không muốn thừa nhận. Và vì không hài lòng với kết quả có thể xảy ra từ tiến trình hòa giải do Mỹ dẫn dắt, các nước EU đang cố gắng phá vỡ nó.

Ông nhấn mạnh Nga không có kế hoạch chiến đấu với EU hay NATO, nhưng nếu phương Tây châm ngòi chiến tranh, “tình hình có thể leo thang rất nhanh đến mức sẽ không còn ai để chúng tôi đàm phán”.