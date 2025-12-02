Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk của Ukraine

Theo CNN, tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm trung tâm chỉ huy tiền tuyến, cảm ơn họ về "kết quả của chiến dịch" tại thành phố Pokrovsk. Ngoài ra, phía Nga còn tuyên bố kiểm soát thêm thành phố tiền tuyến Vovchansk gần biên giới Nga ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine.

"Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga về việc kiểm soát thành phố Pokrovsk (khu vực Donetsk) và Vovchansk (khu vực Kharkov) cũng như kết quả của hoạt động tấn công ở nhiều khu vực khác", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin.

Khu dân cư tại Pokrovsk ở miền đông Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin cũng được báo cáo về việc lực lượng Nga đang tham gia vào hoạt động chống lại lực lượng Ukraine xung quanh Pokrovsk và thị trấn Myurnohrad gần đó.

Theo RT, Bộ Tổng tham mưu Ukraine lập tức phủ nhận thất bại ở Volchansk và Pokrovsk. Đồng thời, Kiev cho rằng những tuyên bố của Moskva là phóng đại.

Pokrovsk có diện tích gần 30km², là trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine với dân số trước khi xảy ra cuộc xung đột rơi vào khoảng 60.000 người. Từ giữa năm 2024, Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công Pokrovsk.

Theo giới phân tích, việc chiếm được thành phố này sẽ giúp Nga mở hành lang chiến lược về phía Bắc, hướng đến hai đô thị lớn còn do Ukraine kiểm soát - Kramatorsk và Sloviansk, vốn được xem là “pháo đài” cuối cùng của Ukraine tại Donetsk.

Ngoài giá trị về vị trí địa lý, việc kiểm soát Pokrovsk còn mang ý nghĩa tâm lý và tuyên truyền quan trọng. Đây sẽ là thành phố lớn nhất mà Nga giành được từ sau Avdiivka - nơi Moskva tuyên bố kiểm soát hồi đầu năm 2024.

Trong bài phát biểu tại sở chỉ huy quân sự, Tổng thống Putin mô tả những tổn thất nặng nề mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột được xem là "thảm kịch của người dân Ukraine".

Trong báo cáo được công bố vào ngày 1/12, dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine cho biết lực lượng Nga kiểm soát khoảng 505 km2 lãnh thổ Ukraine vào tháng 11, gần gấp đôi mức tăng được ghi nhận vào tháng 9.