Nga thay đổi chiến thuật, quyết giành quyền kiểm soát Pokrovsk

CNN vừa công bố video ghi cảnh đoàn xe của lực lượng quân đội Nga xuất hiện từ màn sương mù dày đặc và di chuyển về phía thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine. Trong đó, một số binh sĩ đi xe máy và xe gắn máy, những người khác đứng trên thùng sau của một chiếc xe bán tải cũ nát. Một nhóm khác đang lái chiếc xe trang bị cỗ máy kỳ lạ trông giống như một cái lồng.

Những cảnh quay từ video cũng hé lộ thay đổi trong cách thức Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo CNN, nếu Pokrovsk rơi vào tay quân đội Nga, điều này ngày sẽ gây khó khăn cho Ukraine khi đây là thành phố lớn nhất mà Moskva giành quyền kiểm soát kể từ thời điểm có được Bakhmut vào tháng 5/2023.

Thay đổi chiến thuật

Giống như Bakhmut, thành phố Pokrovsk phần lớn bị san phẳng và tầm quan trọng chiến lược của nó giờ đây giảm sút đáng kể. Nhưng cũng giống như Bakhmut trước đó, Pokrovsk từng trở thành biểu tượng cho sức kháng cự của Ukraine.

Đây là lý do tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết giành quyền kiểm soát Pokrovsk và tại sao quân đội Ukraine vẫn cố gắng giữ lấy Pokrovsk dù tình hình đang ngày càng trở nên tuyệt vọng.

Mặc dù số phận của 2 thị trấn phía đông có phần tương đồng, nhưng các binh sĩ, nhà quan sát và chuyên gia quân sự nhận định cách Nga tiếp cận Pokrovsk lại rất khác so với Bakhmut. Nguyên nhân chính là sự phổ biến ngày càng rộng rãi của máy bay không người lái (UAV) với các tiến bộ công nghệ gần đây cho phép cả Nga và Ukraine triển khai chúng ở phạm vi rộng hơn, giúp gia tăng đáng kể hiệu quả tác chiến của hai bên. Hệ quả là mọi nỗ lực tiến quân trực diện đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thay vì sử dụng xe bọc thép hạng nặng, quân đội Nga đang tìm cách thâm nhập các khu vực Ukraine bằng những phương tiện cơ động như xe máy và xe 4 bánh.

CNN dẫn lời người lính thuộc Lữ đoàn 129 của Ukraine hiện đang được triển khai gần Kostiantynivka, phía đông bắc Pokrovsk cho biết cuộc chạm trán đầu tiên của đơn vị này với người Nga trên xe buggy là "cực kỳ bất ngờ" nhưng vẫn có lý.

"Điều này hợp lý. Chúng tôi tấn công bằng máy bay không người lái và việc di chuyển bằng phương tiện hạng nhẹ đối với họ sẽ dễ dàng hơn", người lính này nói.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ ước tính có khoảng 300 quân Nga đang ở bên trong Pokrovsk và nhấn mạnh cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Tấn công bằng nhóm nhỏ

Trong nửa đầu năm 2023, Bakhmut trở thành tâm điểm của những trận đánh mà Ukraine ví như một “cỗ máy xay thịt”. Quân đội Nga liên tục mở các đợt tấn công dồn dập vào những tuyến phòng thủ được củng cố vững chắc của Ukraine, với mục tiêu buộc đối phương phải nổ súng.

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại Bakhmut cho biết mỗi ngày họ phải đối mặt với những đợt tấn công dồn dập của Nga, tiêu diệt nhiều binh sĩ. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Nga lại điều lực lượng mới thay thế, lặp lại vòng tròn chiến sự khốc liệt.

Nhờ ưu thế về quân số, chiến thuật này của Nga cuối cùng đã bào mòn sức kháng cự của Ukraine sau nhiều tháng giao tranh. Thế nhưng, cục diện hiện tại cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận chiến trường của Nga.

Trước đây, lực lượng Nga tiến công theo nhóm từ 5 đến 7 người; nay tối đa chỉ còn 3 người. Với số lượng nhỏ như vậy, UAV trinh sát sẽ gặp khó khăn trong việc phát hiện mục tiêu, thậm chí hầu như không ghi nhận bất kỳ chuyển động nào của đối phương.

“Ở khu vực thành thị, chúng tôi thường di chuyển theo nhóm từ 5 đến 7 người. Giờ chỉ còn tối đa 3 người. Chiến thuật rất khó bị phát hiện bằng máy bay không người lái trinh sát, vì màn hình hiển thị ít chuyển động hơn”, CNN dẫn lời binh lính Nga đưa tin.

Cùng với đó, ông Mason Clark, giám đốc Dự án Phòng thủ Châu Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhìn nhận: “Cách tiếp cận này khả thi với Nga bởi họ đã chấp nhận tốc độ tiến quân rất chậm. Họ giờ xem sự chậm rãi như một phần của chiến thuật - điều hoàn toàn khác với giai đoạn 2022 - 2023, khi tốc độ tiến quân vẫn được ưu tiên".

Nga tiến quân chậm rãi vào Pokrovsk trong gần hai năm, sau bước đột phá tại Avdiivka ở xa hơn về phía đông vào đầu năm 2024. Theo ông Mason Clark, giống như việc giành quyền kiểm soát Avdiivka, Nga tiến vào Pokrovsk "để buộc quân đội Ukraine phải rút lui hoặc lý tưởng nhất là bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine".

“Điều đó khác với Bakhmut - nơi Nga tiến hành một chiến dịch tấn công trực diện, dồn dập, nhằm chiếm từng khu phố trong địa hình đô thị. Ở Pokrovsk, mục tiêu tác chiến lại là tìm cách bao vây lực lượng Ukraine, chứ không nhất thiết phải đánh chiếm từng phần của thành phố”, ông Clark nhấn mạnh.

Dù lực lượng của Moskva chưa bao vây hoàn toàn thành phố Pokrovsk, nhưng họ đã cắt đứt được tuyến tiếp tế của Ukraine. CNN dẫn lời bác sĩ quân y người Ukraine có đơn vị đang chiến đấu tại Pokrovsk và thị trấn Myrnohrad cho biết việc sơ tán khỏi thành phố gần như không thể thực hiện, vì các phương tiện sơ tán không thể đến gần thành phố quá 10 - 15 km và ngay cả khoảng cách đó vẫn cực kỳ nguy hiểm.