Nga tuyên bố đạt bước tiến mới ở miền Nam Ukraine

(VTC News) -

Hôm 16/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng, gồm Mala Tokmachka và Rivnopillia ở vùng Zaporizhzhia phía nam.

Trong đó, Mala Tokmachka nằm ở phía đông nam thành phố Zaporizhzhia và việc Nga chiếm được thành phố này sẽ gây nguy hiểm cho trung tâm Orikhiv ở gần đó. Trong khi Rivnopillia nằm ở phía đông Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát lãnh thổ ở phía bắc, phía đông và phía nam thị trấn Gulyaipole.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video quay từ trên không về Rivnopollia, cho thấy cảnh binh lính vẫy cờ Nga trên một số ngôi nhà bị hư hại.

Cùng thời điểm, Nga triển khai thêm tên lửa Iskander-M để tập kích mục tiêu Ukraine ở gần khu định cư Vasilyevskoye, vùng Dnipropetrovsk. Cuộc tấn công phá hủy hai bệ phóng di động của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune và một xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine.

"Tên lửa đạn đạo Iskander-M và máy bay không người lái (UAV) đánh trúng hai bệ phóng thuộc tổ hợp tên lửa bờ Neptune, cùng một pháo phản lực HIMARS triển khai gần làng Vasilyevskoye ở tỉnh Dnipropetrovsk", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M có trọng lượng 3.800kg, dài 7,3m và tầm bắn khoảng 500km. Tùy thuộc là loại thông thường hay hạt nhân, phần đầu đạn Iskander-M nặng từ 480 - 700kg. Khi được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) của Iskander-M chỉ khoảng 2 - 7m.

Iskander-M áp dụng công nghệ tàng hình kỹ thuật plasma, tức là tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh phần đầu đạn tên lửa, khiến hệ thống radar của đối phương khó phát hiện. Do vậy, tên lửa này có khả năng thoát khỏi sự giám sát của radar phòng không của đối phương.

Trong khi đó, UAV Ukraine tấn công nhằm vào cảng và cơ sở dầu khí ở Novorossiysk, phá hủy 4 bệ phóng cùng hai radar thuộc tổ hợp phòng không S-400 “Triumf”. Ngoài ra, cuộc tấn công còn phá hủy hai loại radar quan trọng, gồm radar cảnh giới tầm xa 96N6 (Cheese Board) và radar điều khiển hỏa lực 92N6 (Grave Stone).

Lực lượng Ukraine cũng tấn công một nhà máy lọc dầu và một cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở vùng Saratov của Nga, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 500 km, vào cùng đêm xảy ra cuộc tấn công ở Novorossiysk.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2/2022, Kiev thường xuyên triển khai những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của đối phương.