Nga sẵn sàng triển khai hệ thống tên lửa Burevestnik tại Belarus

(VTC News) -

Ngày 13/11, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei Polishchuk cho biết: "Cho đến nay, Belarus chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào như vậy, nhưng nếu tình hình thay đổi, các chuyên gia quân sự sẽ xem xét kỹ lưỡng yêu cầu, có tính đến những đặc tính chiến thuật và kỹ thuật độc nhất của loại vũ khí này. Quyết định cuối cùng sẽ do ban lãnh đạo quân sự - chính trị của 2 nước đưa ra trong tinh thần đồng minh".

Theo ông Polishchuk, Belarus "được bảo vệ bởi lá chắn hạt nhân của Nga" và khuôn khổ pháp lý mới của liên minh Nga - Belarus cho phép triển khai “mọi loại vũ khí tiên tiến nhất” trên lãnh thổ Belarus. Hai nước cũng tăng cường phòng thủ chung, do tình hình quân sự và chính trị căng thẳng ở biên giới phía tây.

Ảnh tư liệu về vụ phóng thử tên lửa Burevestnik của Nga. (Ảnh: Mil.ru/Wikipedia Commons)

Hôm 26/10, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hoàn thành hoạt động thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik và nhấn mạnh lực lượng hạt nhân của Nga là mạnh nhất thế giới. Tên lửa này có tầm bắn và khả năng cơ động không giới hạn, khiến nó trở nên bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trong lần thử nghiệm vào tháng 10, tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik bay được 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục. Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov khẳng định tên lửa Burevestnik thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với những loại tên lửa hành trình hiện nay.

Đồng thời, điện Kremlin khẳng định đây không phải là hoạt động thử hạt nhân, dù tên lửa Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ.

Hồi tháng 9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng xác nhận việc Nga triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tới nước này. Quốc gia này từng đề nghị Moskva cung cấp tổng cộng 10 hệ thống tên lửa Oreshnik và quá trình bàn giao dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm nay.

Đến ngày 31/10, ông Lukashenko tuyên bố sẵn sàng sử dụng Oreshnik trong trường hợp bị tấn công.