Nga tuyên bố tiến công ở Pokrovsk, bắn hạ 230 drone

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo mới nhất rằng trong 24 giờ qua, các lực lượng của họ hoạt động theo nhiều hướng, bao gồm Sumy và Kharkov, tấn công các mục tiêu tại 143 khu vực ở Ukraine. Các mục tiêu này bao gồm các khu phức hợp công nghiệp-quân sự, kho nhiên liệu và các điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ 230 máy bay không người lái cánh cố định.

Tại Pokrovsk, vùng Donetsk, quân đội Nga tiếp tục tiến vào các khu vực phía đông và tây bắc của thành phố, đẩy lùi 10 cuộc tấn công do quân đội Ukraine phát động.

Cũng trong ngày 30/11, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo rằng 271 trận chiến diễn ra ở các khu vực tiền tuyến, với việc quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga theo nhiều hướng. Không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine nhắm vào bốn khu vực tập trung quân đội Nga và hai hệ thống pháo binh.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trên mạng xã hội rằng trong tuần này, lực lượng Nga sử dụng khoảng 1.400 máy bay không người lái, 1.100 bom dẫn đường và 66 tên lửa chống lại Ukraine.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào hai tàu chở dầu và một cảng ở biển Đen.

Theo một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra, bà Zakharova cho biết hai tàu chở dầu treo cờ Gambia và đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga bị các tàu mặt nước không người lái tấn công. Cảng Novorossiysk cũng bị tấn công.

Bà nói thêm rằng các cơ quan tình báo Ukraine đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự bị nhắm mục tiêu đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu và chưa bao giờ phải chịu bất kỳ hạn chế hoặc lệnh trừng phạt quốc tế nào, người phát ngôn cho biết, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công này đã gây nguy hiểm cho sự an toàn hàng hải trên tuyến đường thủy quan trọng này.