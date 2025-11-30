Tổng thống Ukraine Zelensky: Thỏa thuận hoà bình sắp lộ diện

Tối 29/11, trong bài phát biểu thường nhật, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang thể hiện “cách tiếp cận mang tính xây dựng” trong tiến trình đàm phán thoả thuận hòa bình với Ukraine.

Phái đoàn đàm phán của Kiev đang đặt chân tới Mỹ, do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov cùng Giám đốc Tình báo Quân sự Kyrylo Budanov dẫn đầu, để tiếp tục thảo luận về bản kế hoạch hòa bình mới do Washington hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo xác nhận của một quan chức Mỹ với Kiev Independent, phái đoàn Ukraine sẽ gặp Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể Tổng thống Donald Trump – tại Florida vào ngày 30/11.

“Mỹ đang cho thấy một thái độ mang tính xây dựng, và trong những ngày tới, hoàn toàn có thể cụ thể hóa các bước đi", ông Zelensky nói.

Các cuộc gặp tại Florida sẽ tiếp nối vòng đàm phán gần đây ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi đại diện Mỹ, Ukraine và châu Âu xem xét bản đề xuất hòa bình gồm 28 điểm. Bản gốc bị chỉ trích vì yêu cầu Ukraine nhượng bộ trong nhiều lĩnh vực.

Phiên bản sửa đổi được cho là đã tiệm cận hơn với lập trường của Ukraine, dù một khung thỏa thuận hoàn chỉnh vẫn chưa được thống nhất.

Sau cuộc gặp với phái đoàn Ukraine, đặc phái viên Witkoff dự kiến sẽ đến Moskva để đàm phán riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Witkoff – người đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng bản kế hoạch ban đầu – đang được chú ý sau khi lộ đoạn ghi âm cho rằng ông hướng dẫn một quan chức Nga cách gây ảnh hưởng lên Nhà Trắng.

Tiến trình đàm phán của Ukraine còn bị xáo trộn bởi biến động chính trị trong nước: Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak từ chức ngày 29/11 giữa một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times cùng ngày, Yermak nói ông đã thành công trong việc loại bỏ bản đề xuất 28 điểm tại Geneva.

“Phái đoàn dưới sự lãnh đạo của tôi, phối hợp với các đối tác Mỹ, đã khiến bản tài liệu 28 điểm không còn tồn tại. Vẫn còn một vài điểm khó cần thống nhất, nhưng tôi tin điều đó khả thi. Dù chịu áp lực thế nào, tổng thống sẽ không ký bất cứ điều gì đi ngược lại lợi ích của Ukraine", ông nói.