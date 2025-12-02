Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đến Nga để thảo luận vấn đề Ukraine

Đoàn xe chở đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff rời khỏi sân bay quốc tế Vnukovo (Nga). (Video: RT)

Theo TASS, máy bay phản lực chở đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vnukovo (Nga).

Video do RT đăng tải cũng cho thấy hai xe ôtô mang biển số Nga và đèn hiệu đặc biệt tiến vào sân bay quốc tế Vnukovo để đón ông Witkoff. Trong video khác do TASS công bố cũng cho thấy xe ôtô mang biển số ngoại giao thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã đến sân bay.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin thêm, ông Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner là hai nhà đàm phán duy nhất đại diện cho Mỹ. Ông Peskov từ chối tiết lộ thời gian cụ thể diễn ra cuộc đàm phán và nhấn mạnh mọi thứ diễn ra bao lâu tùy theo nhu cầu.

Vòng đàm phán dự kiến ​​sẽ tập trung vào những nội dung chính trong khuôn khổ hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, ban đầu xoay quanh bản dự thảo kế hoạch hoà bình 28 điểm do phía Mỹ đề xuất bị rò rỉ hồi tháng 10.

Những vấn đề liên quan đến lãnh thổ được xem là trọng tâm của toàn bộ thỏa thuận hòa bình và chuyến thăm Moskva của ông Witkoff diễn ra khi lực lượng Nga tiếp tục giành nhiều thắng lợi ở tiền tuyến.

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng Kiev phải chấp nhận "thỏa thuận" nếu muốn tránh thêm nhiều năm xung đột với Nga.

Tương tự, ông Peskov nhìn nhận kế hoạch hòa bình của ông Trump là "nền tảng rất tốt" để giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm nhiệm vụ này "rất khó khăn" và các bên phải giải quyết một số vấn đề quan trọng.

Hôm 30/11, Mỹ và Ukraine cũng thực hiện vòng đàm phán mới để bàn kề hoạch hoà bình. Sau khi kết thúc, Ngoại trưởng Marco Rubio mô tả vòng đàm phán giữa hai nước có hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt kết quả cuối cùng.