Đàm phán Nga - Mỹ đang tiến gần bước ngoặt quan trọng?

Theo chuyên gia Fyodor Lukyanov thuộc Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, Tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, cuộc gặp giữa đại diện Nga và Mỹ kéo dài 5 giờ tại điện Kremlin hôm 2/12 chưa thực sự đạt được đột phá.

Cụ thể, Moskva tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với yêu cầu buộc lực lượng Ukraine rút khỏi những khu vực còn lại ở Donbass do Kiev đang kiểm soát. Về phần mình, Kiev khẳng định mọi hoạt động rút quân tự nguyện đều bất khả thi.

Cuộc đàm phán mới nhất giữa Nga và Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông Lukyanov cho rằng chính quyền Mỹ khó có thể buộc Ukraine làm như vậy ngay bây giờ hoặc có lẽ là mãi mãi, vì điều này có nghĩa là phương án thay thế của Moskva vẫn tiếp tục duy trì: giành quyền kiểm soát lãnh thổ bằng vũ lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị trước mọi kịch bản có thể xảy ra khi cảnh báo ông sẽ không đặt ra hạn chót về kế hoạch hoà bình và không thể hứa hẹn kết quả. Điều này không giống với tính cách của ông Trump. Ông Lukyanov xem đây là bước đi nhằm tạo thêm thời gian để Moskva tiếp tục thu hẹp không gian thương thảo của Kiev cả về quân sự lẫn chính trị.

Ngay từ khi có tin đặc phái viên Mỹ đang trên đường đến Moskva, giới quan sát dự đoán cần phải có thêm một vòng đàm phán nữa trước khi đạt được kết quả cụ thể. Cuộc họp sắp tới được xem như vòng thứ năm trong chuỗi trao đổi giữa hai bên.

Trong thời gian các bên đàm phán, hoạt động trên chiến trường vẫn tiếp tục diễn ra với cường độ tối đa. Giai đoạn đàm phán sẽ diễn ra song song với giao tranh, chứ không phải tạm dừng. Cùng với đó, Moskva sẽ không chấp nhận ngừng bắn cho đến khi điều khoản của một thỏa thuận cuối cùng được thống nhất. Washington, hiện tại, đang nỗ lực hết sức để đạt thỏa thuận như vậy.

Một chi tiết đáng chú ý là phái đoàn Mỹ rời Moskva trở về nước mà không dừng lại ở Kiev hay bất kỳ nước châu Âu nào. Điều này cho thấy chưa có kết quả cụ thể nào để thông báo. Nó cũng hàm ý rằng Washington và Moskva đang tìm cách đạt thỏa thuận trực tiếp, không muốn bị chi phối bởi bên trung gian khác.

Kể từ hồi tháng 2, chính quyền ông Trump trên thực tế đóng vai trò trung gian hòa giải, duy trì kênh liên lạc chặt chẽ và trực tiếp với cả hai bên. Trong khi đó, châu Âu hoàn toàn vắng bóng trong tiến trình này, vì vai trò của Liên minh châu Âu (EU) chỉ phụ thuộc vào việc Kiev có muốn tận dụng hay không. Đối với EU, đây là tình thế khó xử khi khối này vốn xem Ukraine là trọng tâm chính của chính sách đối ngoại nhưng nay lại rơi vào vị thế “công cụ” hơn là một bên tham gia thực chất.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Lukyanov, vẫn tồn tại một yếu tố tích cực. Chuyên gia này nhận định nhiều khả năng diễn biến quân sự - chính trị sắp tới sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng, thậm chí có thể là bước ngoặt cuối cùng trước khi cuộc xung đột đi đến hồi kết.